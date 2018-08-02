Росздравнадзор: препарат «Пропофол» соответствует качеству и безопасности

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения завершила экспертизу качества образцов лекарственного препарата «Пропофол Каби, эмульсия для внутривенного введения 20 мг/мл» серий 16LK8819 и 16МВ9982 производства Фрезениус Каби Австрия ГмбХ, Австрия.

Образцы лекарственного препарата серии 16LK8819 были изъяты в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ООО «МЕДЛАНЖ» и ООО «МЕДКЛИНИКА», в которых данное лекарственное средство использовалось при проведении пластических операций пациентам. Образцы лекарственного препарата серии 16МВ9982 были отобраны Росздравнадзором в рамках выборочного контроля качества лекарственных средств для медицинского применения в «Центральной клинической больнице № 1 (филиал НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД») в связи с выявлением непредвиденных серьезных реакций у пациентов, связанных, возможно, с применением лекарственных препаратов.

Экспертиза изъятых образцов, проведенная на базе Московской испытательной лаборатории контроля качества лекарственных средств ФГБУ «ИМЦЭУАОСМ» Росздравнадзора, подтвердила их соответствие качеству и требованиям, установленным при регистрации ЛС, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, уточнив, что расследование причин осложнений продолжается.