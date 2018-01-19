 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
337

Росздравнадзор приостановил реализацию серии раствора Натрия хлорида после смерти пациента

19.01.2018

ТО Росздравнадзора по Воронежской области проводит внеплановую проверку БУЗ ВО «Новоусманская РБ» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам (шесть человек почувствовали недомогание после процедуры капельницы). 17 января 2018 года один из них скончался, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Установлено, что 8 декабря 2017 года после внутривенных вливаний лекарственных препаратов состояние здоровья мужчины ухудшилось (появилась общая слабость, тошнота) и он был переведен в реанимационное отделение БУЗ ВО ВОКБ №1. Аналогичные, но менее выраженные реакции возникли ещеу пятерых пациентов данного учреждения.

В связи с этим лекарственное средство, введенное пострадавшим (Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200 мл, бутылки (28), коробки картонные (для стационаров) серии 2290317 производства ОАО НПК «Эском»), было отдано на экспертизу в «Воронежский ЦККиСЛС», а ТО Росздравнадзора 14 декабря 2017 года приостановил на территории региона обращение данного лекарства из-за его несоответствия по показателю «Упаковка».

Образцы лекарственного средства направлены в ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория) для проведения экспертизы качества, которая еще продолжается.

В ходе проверки в больнице выявлен ряд нарушений, среди которых: осуществление безлицензионной деятельности, отсутствие необходимого оборудования в терапевтическом отделении, использование незарегистрированного медизделия.

Проверка в больнице продлится до 5 февраля, сообщили в Росздравнадзоре.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
21.12.2017 ООО «Зиммер СНГ» оштрафовано на один миллион рублей за ввоз недоброкачественного медизделия
12.12.2017 Росздравнадзор приостанавливает реализацию ряда серий фармсубстанции «Толперизона гидрохлорид» китайского производства
12.12.2017 Законопроект, расширяющий полномочия Росздравнадзора, внесен в Госдуму
07.12.2017 Правительство рассматривает вопрос о предоставлении Росздравнадзору права на проведение контрольной закупки
05.12.2017 Росздравнадзор – один из лидеров среди надзорных ведомств по внедрению механизмов «умного» госконтроля
Метки
Росздравнадзор
недоброкачественные лекарственные средства
Воронежская область
Фармвестник-ТВ
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 01 02 03 04
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения