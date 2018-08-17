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Росздравнадзор уточнил порядок обработки сообщений о побочных действиях при применении биомедицинских клеточных продуктов

17.08.2018

Росздравнадзор определил обязанности владельцев регистрационных удостоверений биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) в процессе обработки сообщений о побочных действиях и нежелательных реакциях при их применении. Соответствующий ведомственный приказ от 02.08.2018 № 5071 зарегистрировал Минюст России 15 августа.

Владельцы регистрационных удостоверений биомедицинских клеточных продуктов, организаторы клинических исследований обязаны:

– осуществлять прием, учет, обработку, анализ и хранение поступающих в их адрес от субъектов обращения биомедицинских клеточных продуктов и органов государственной власти сообщений о нежелательных реакциях с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных, врачебной и коммерческой тайне, а также вправе уполномочить других юридических лиц осуществлять прием, учет, обработку, анализ и хранение сообщений о нежелательных реакциях;

– организовать прием и учет сообщений о нежелательных реакциях, включая сведения, опубликованные в специализированных изданиях, поступающих от субъектов обращения биомедицинских клеточных продуктов и органов государственной власти, по почте, электронной почте, телефону или факсу;

– назначать ответственных лиц по работе с сообщениями о нежелательных реакциях;

– хранить на территории РФ в электронном или бумажном виде описание процессов приема, учета, обработки, анализа сообщений о нежелательных реакциях.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
биомедицинские клеточные продукты
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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