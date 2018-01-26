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Лента · В России
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Росздравнадзор возобновляет обучающие вебинары по маркировке

26.01.2018

1 февраля 2018 года на платформе онлайн-журнала «Катрен-Стиль» ведомство проведет первый из серии запланированных вебинаров для производителей, дистрибьюторов и аптек.

Вебинар, посвященный маркировке лекарственных средств, проведет руководитель проектного офиса ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ)* Дмитрий Скорчеллетти. Тема вебинара – «Этикетка контроля вскрытия при маркировке ЛС». Дмитрий Скорчеллетти расскажет о носителях и пломбах контроля вскрытия, спецификация материала и чернил для этикеток.

Росздравнадзор планирует проводить вебинары еженедельно, каждый четверг. Расписание и темы вебинаров будут размещаться в специальном разделе на сайте katrenstyle.ru.

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 года. С 1 января 2020 года система должна начать работать в полном объеме по всей стране.

Сейчас в эксперименте принимают участие свыше 1000 представителей фармацевтической отрасли, промаркировано более 3,5 миллионов упаковок ЛС.

Записи вебинаров, состоявшихся в 2017 году:

*ЦРПТ является оператором программы локализации оборудования, необходимого для маркировки, на базе предприятий «Ростех», а также осуществляет обеспечение участников проекта сервисами поддержки и сопровождения.

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АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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