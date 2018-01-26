Росздравнадзор возобновляет обучающие вебинары по маркировке

1 февраля 2018 года на платформе онлайн-журнала «Катрен-Стиль» ведомство проведет первый из серии запланированных вебинаров для производителей, дистрибьюторов и аптек.
Вебинар, посвященный маркировке лекарственных средств, проведет руководитель проектного офиса ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ)* Дмитрий Скорчеллетти. Тема вебинара – «Этикетка контроля вскрытия при маркировке ЛС». Дмитрий Скорчеллетти расскажет о носителях и пломбах контроля вскрытия, спецификация материала и чернил для этикеток.
Росздравнадзор планирует проводить вебинары еженедельно, каждый четверг. Расписание и темы вебинаров будут размещаться в специальном разделе на сайте katrenstyle.ru.
Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 года. С 1 января 2020 года система должна начать работать в полном объеме по всей стране.
Сейчас в эксперименте принимают участие свыше 1000 представителей фармацевтической отрасли, промаркировано более 3,5 миллионов упаковок ЛС.
Записи вебинаров, состоявшихся в 2017 году:
- Маркировка лекарственных средств: цели, перспективы, методы реализации.
- Маркировка лекарств: как это будет на практике? Основные требования.
- Маркировка лекарств: пошаговые инструкции.
- Валидация оборудования, используемого в проекте по маркировке ЛС: как это делается?
- Оператор эксперимента «Маркировка» рассказал о важных моментах при установке и настройке маркировочного оборудования на производстве.
- Росздравнадзор разъяснил, как прослеживается движение лекарств с помощью маркировки.
- Внедрение ИС «Маркировка» на производстве.
- Способы нанесения идентификационных знаков на упаковку.
- Алгоритм работы аптек в системе маркировки лекарств
*ЦРПТ является оператором программы локализации оборудования, необходимого для маркировки, на базе предприятий «Ростех», а также осуществляет обеспечение участников проекта сервисами поддержки и сопровождения.