Росздравнадзор возобновляет обучающие вебинары по маркировке

1 февраля 2018 года на платформе онлайн-журнала «Катрен-Стиль» ведомство проведет первый из серии запланированных вебинаров для производителей, дистрибьюторов и аптек.

Вебинар, посвященный маркировке лекарственных средств, проведет руководитель проектного офиса ООО «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ)* Дмитрий Скорчеллетти. Тема вебинара – «Этикетка контроля вскрытия при маркировке ЛС». Дмитрий Скорчеллетти расскажет о носителях и пломбах контроля вскрытия, спецификация материала и чернил для этикеток.

Росздравнадзор планирует проводить вебинары еженедельно, каждый четверг. Расписание и темы вебинаров будут размещаться в специальном разделе на сайте katrenstyle.ru.

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. Эксперимент продлится до конца 2018 года. С 1 января 2020 года система должна начать работать в полном объеме по всей стране.

Сейчас в эксперименте принимают участие свыше 1000 представителей фармацевтической отрасли, промаркировано более 3,5 миллионов упаковок ЛС.

Записи вебинаров, состоявшихся в 2017 году:

*ЦРПТ является оператором программы локализации оборудования, необходимого для маркировки, на базе предприятий «Ростех», а также осуществляет обеспечение участников проекта сервисами поддержки и сопровождения.