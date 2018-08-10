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Росздравнадзор: за январь-июль цены на ЖНВЛП повысились на 1,3%

10.08.2018

За 7 месяцев текущего года цены на ЖНВЛП повысились в среднем по России на 1,3%. Ассортимент наименований ЖНВЛП стабилен.

«В целом, в среднем по России за 7 месяцев текущего года цены на данные лекарственные препараты повысились на 1,3%: ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. – на 0,8%; стоимостью от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб. – на 1,4, и 1,9% соответственно», – говорится в сообщении Росздравнадзора.

В июле 2018 г. уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента не изменился.

Заметных изменений количества наименований ЖНВЛП, представленных в мониторинге, как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах, в динамике по месяцам в 2017 - 2018 гг. не наблюдается, отмечают в надзорном ведомстве.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
цены
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
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