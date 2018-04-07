Руководитель аптеки и провизор в одном лице: какое образование необходимо

Руководителю аптеки при совмещении его должности с обязанностями провизора необходим сертификат специалиста по специальности «Фармацевтическая технология». Такое разъяснение информационно-правовому порталу Гарант.ру дали специалисты Минздрава.

Как говорится на портале Гарант.ру, руководитель аптеки при исполнении обязанностей провизора, и а также провизора-технолога или провизора-аналитика должен одновременно отвечать требованиям, предъявляемым к руководителям положением о лицензировании фармдеятельности, то есть высшее фармобразования и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее фармобразование и стаж не менее 5 лет, и требованиям, которые установлены для провизоров. Согласно нормам, это предполагает сертификат соответствующего специалиста и подготовку, соответствующую установленным квалификационным требованиям и профессиональному стандарту «Провизор» или «Провизор-аналитик».

При этом Номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармобразование, включает три специальности специалистов, получивших высшее образование по специальности «Фармация»:

82. Управление и экономика фармации;

85. Фармацевтическая технология;

86. Фармацевтическая химия и фармакогнозия (письмо Минздрава России от 7 декабря 2017 г. № 2128744/25-4).

«Специалисты, получившие сертификат по специальности «82. Управление и экономика фармации», могут на основании этого сертификата занимать только руководящую должность (директор (заведующий, начальник) аптечной организации, либо его зам, либо заведующий (начальник) структурного подразделения аптеки).

Если такой специалист изъявит желание поработать «провизором-технологом», который осуществляет отпуск лекарств населению, ему будет необходимо получить сертификат специалиста по специальности «Фармацевтическая технология», - говорится в сообщении Гарант.ру.