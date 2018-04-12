Руководитель направления «Здоровье» в Mail.ru Group: аптеки больше не нужны

Руководитель направления «Здоровье» в Mail.ru Евгений Паперный объявил 10 апреля о запуске единого агрегатора-приложения «Все аптеки», который позволяет на единой площадке делать заказ из любой интернет-аптеки, а также получать его с доставкой.

«Аптеки больше не нужны», – заявил представитель Mail.ru.

Учитывая масштаб поисковой системы, конкуренцию агрегатору может составить только Яндекс. Для самих аптек, это в первую очередь глобальный партнер, конвертирующий трафик.

Глава «Аптеки.ру» Анатолий Тенцер иронично написал в FB, что новому проекту от Mail.ru осталось только добавиться на Яндекс.Маркет, а затем добавить его к себе.

В комментариях к новости в FD возникла своеобразная виртуальная конференция топ-менеджеров фармрынка, которые принялись обсуждать ограничения в виде доставки и ответственности сторон за оказанные услуги.

Один из участников написал Евгению Паперному, что подобный проект с доставкой уже есть у «Асны». На что глава «Здоровья» отметил: «У "Асны" 7 тыс. пунктов, а у нас 40 тыс.», имея в виду, что «Асна», как и многие сети подключены к приложению Mail.ru.

Вопрос персональной ответственности в переписке поднял заместитель генерального директора STADA Иван Глушков, после того как у Евгения Паперного поинтересовались, будут ли «требовать рецепт на всякую ерунду типа фенибута при выдаче заказа». На что глава «Здоровья» ответил расплывчато по-английски – «it depends» (в зависимости от...).

– «Really? (на самом деле?)», – удивился Иван Глушков.

– «Really все совсем иначе, вам ли не знать», – ответил ему Паперный.

– «Тут очевидный вопрос: отвечает ли агрегатор за противоправные действия субъектов, информацию о которых он предоставляет? Считаю, это риторический вопрос. Отвечает», – спросил и сам ответил г-н Глушков.

– «Вообще не риторический в IT. И вполне многократно решавшийся. Смотрите попытки посудиться с "Яндекс-такси"», – парировал Паперный.

Были вопросы к проекту и по качеству подачи информации. Один из медиков Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина написал, что некоторые надписи лекарств отсутствуют, либо нечитаемы.

«Нужен список, а не картинки. На списке сразу видны препараты комбинированные и "чистые"», – сообщил представитель Самарской областной больницы.

Глава проекта обещал исправить недочеты. А напоследок глава E-Commerce «36,6» Андрей Сорокин написал Паперному: «А что аптеки больше не нужны, это ты погорячился».

- «Маркетинг», – скромно согласился представитель Mail.ru.