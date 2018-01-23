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Руководитель Novartis в России Вадим Власов избран новым председателем совета директоров AIPM

23.01.2018
Фото: gaidarforum.ru

Президент группы компаний Novartis в России, региональный директор Novartis по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ Вадим Власов 23 января избран председателем совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

С 23 января 2014 года в течение последующих четырех лет обязанности председателя совета директоров Ассоциации исполняла генеральный менеджер рецептурного бизнеса Sanofi в Евразийском регионе Наира Адамян. Однако согласно уставу AIPM, в третий раз она не могла избираться на этот пост. Документ гласит, что председатель совета директоров избирается на два года с возможностью однократного переизбрания.

«Я хотела бы от всей души поблагодарить Ассоциацию международных фармацевтических производителей в целом и г-на Шипкова, в частности, за очень продуктивную работу и то партнерство, которое мы выстроили во благо пациентов в России за последние четыре года. Я с гордостью передаю председательство г-ну Власову и уверена, что он с успехом продолжит эту работу как в направлении развития наиболее актуальных тем индустрии, так и в плане дальнейшего укрепления ответственной и высокоэтичной фармацевтической отрасли в России», - сказала Наира Адамян.

Как сообщили «ФВ» в AIPM, г-жа Адамян продолжит работу в совете директоров организации.

«Надеюсь, наши предложения будут и дальше получать поддержку государства, что позволитвывести фармацевтическую промышленность в нашей стране на новый уровень и повысить конкурентосп особность отрасли в целом - а преимущества от этого, в первую очередь, ощутят российские пациенты», - отметил Вадим Власов.

Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков уверен, что при новом председателе совета директоров будет сохранена преемственность и приверженность профессиональным приоритетам Ассоциации.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
AIPM
Компании
Novartis Novartis International AG — транснациональная фармацевтическая корпорация, второй по размерам рыночной доли в Европе производитель фармацевтических препаратов. Компания работает в 140 странах со Штаб-квартирой в Базеле, Швейцария.
Sanofi Диверсифицированная фармацевтическая компания. До лета 2011 года Sanofi-Aventis. Является одной из лидирующих мировых фармацевтических корпораций. Работает более, чем в ста странах. Штаб-квартира компании находится в Париже.
Персоны
Адамян Наира

Генеральный директор «Санофи» в России.
Власов Вадим

Президент группы компаний «Новартис» в России
Шипков Владимир Григорьевич

Исполнительный директор AIPM
Фармвестник-ТВ
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19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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