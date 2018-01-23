Руководитель Novartis в России Вадим Власов избран новым председателем совета директоров AIPM

Президент группы компаний Novartis в России, региональный директор Novartis по странам Восточной и Центральной Европы и СНГ Вадим Власов 23 января избран председателем совета директоров Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

С 23 января 2014 года в течение последующих четырех лет обязанности председателя совета директоров Ассоциации исполняла генеральный менеджер рецептурного бизнеса Sanofi в Евразийском регионе Наира Адамян. Однако согласно уставу AIPM, в третий раз она не могла избираться на этот пост. Документ гласит, что председатель совета директоров избирается на два года с возможностью однократного переизбрания.

«Я хотела бы от всей души поблагодарить Ассоциацию международных фармацевтических производителей в целом и г-на Шипкова, в частности, за очень продуктивную работу и то партнерство, которое мы выстроили во благо пациентов в России за последние четыре года. Я с гордостью передаю председательство г-ну Власову и уверена, что он с успехом продолжит эту работу как в направлении развития наиболее актуальных тем индустрии, так и в плане дальнейшего укрепления ответственной и высокоэтичной фармацевтической отрасли в России», - сказала Наира Адамян.

Как сообщили «ФВ» в AIPM, г-жа Адамян продолжит работу в совете директоров организации.

«Надеюсь, наши предложения будут и дальше получать поддержку государства, что позволитвывести фармацевтическую промышленность в нашей стране на новый уровень и повысить конкурентосп особность отрасли в целом - а преимущества от этого, в первую очередь, ощутят российские пациенты», - отметил Вадим Власов.

Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков уверен, что при новом председателе совета директоров будет сохранена преемственность и приверженность профессиональным приоритетам Ассоциации.