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Лента · В России
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Руководство «Эскома» приложит все усилия для погашения долга по зарплате до сентября

24.08.2018

В Ставрополе межрайонный следственный отдел краевого управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ОАО НПК «ЭСКОМ». Задолженность перед 145 заводчанами составила более 9,7 млн руб. с начала года.

Следствие осуществило выемку бухгалтерских документов для проведения экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и установления точной суммы долга.

Также в августе прокуратура Ставропольского края трижды выезжала на завод для проведения приема граждан. Этой возможностью воспользовались порядка 600 сотрудников предприятия.

«До 1 сентября мы задолженность по зарплате погасим, – заверил «ФВ» генеральный директор ОАО НПК «Эском» Сергей Азиров. – Сейчас все средства завода аккумулируются для решения этой проблемы. Но вообще чудес не бывает, и об этой ситуации мы предупреждали полгода назад. Сегодня мы не можем нормально вести финансово-хозяйственную деятельность, потому что нашими конкурентами на торгах являются бесчисленные торговые организации. Они демпингуют и выигрывают госконтракты с ценами ниже, чем у производителей. Нам ничего не остается, как продавать свою продукцию себе в убыток, брать кредиты, но так не может продолжаться бесконечно».

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО НПК «ЭСКОМ»
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
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