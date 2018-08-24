Руководство «Эскома» приложит все усилия для погашения долга по зарплате до сентября

В Ставрополе межрайонный следственный отдел краевого управления Следственного комитета России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ОАО НПК «ЭСКОМ». Задолженность перед 145 заводчанами составила более 9,7 млн руб. с начала года.

Следствие осуществило выемку бухгалтерских документов для проведения экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и установления точной суммы долга.

Также в августе прокуратура Ставропольского края трижды выезжала на завод для проведения приема граждан. Этой возможностью воспользовались порядка 600 сотрудников предприятия.

«До 1 сентября мы задолженность по зарплате погасим, – заверил «ФВ» генеральный директор ОАО НПК «Эском» Сергей Азиров. – Сейчас все средства завода аккумулируются для решения этой проблемы. Но вообще чудес не бывает, и об этой ситуации мы предупреждали полгода назад. Сегодня мы не можем нормально вести финансово-хозяйственную деятельность, потому что нашими конкурентами на торгах являются бесчисленные торговые организации. Они демпингуют и выигрывают госконтракты с ценами ниже, чем у производителей. Нам ничего не остается, как продавать свою продукцию себе в убыток, брать кредиты, но так не может продолжаться бесконечно».