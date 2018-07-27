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С 2019 года интерфероновая терапия гепатита С может стать «достоянием прошлого»

27.07.2018
Фото: Игорь Чунусов

В рамках всемирной стратегии борьбы с острыми гепатитами планируется значительное снижение заболеваемости и смертности. Об этом на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с гепатитами, заявил главный гепатолог Минздрава Московской области, руководитель гепатологического отдела ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Павел Богомолов.

Так, к 2020 году ставится задача снизить заболеваемость на 30, а смертность на 10%. Аналогичные показатели снижения к 2030 году составляют соответственно 90% и 65%.

cdafd7ab14e81b99dcf2ec4baed50820.jpgДокладчик рассказал об опыте проведения в Московской области широкомасштабной противовирусной терапии гепатита С в рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в том числе с применением инновационных технологий контроля качества лечения.

Так, ряд пациентов получили доступ к противовирусной терапии гепатита С в рамках программы по риск-шерингу, которая была реализована с компанией «Биокад». «За основу была взята модель разделения рисков, реализуемая в Италии, - рассказад г-н Богомолов. - Если инновационное лечение было признано удачным, государство оплачивало компании стоимость ЛП, а если неудачным – эти деньги фармпроизводитель не получал». Излечение было достигнуто в 77,8% случаев. Относительно небольшую сумму в 5 млн руб. за неизлеченных пациентов производитель недополучил.

По словам представителя ГБУЗ МО МОНИКИ, достигнута предварительная договоренность о сотрудничестве в рамках проекта по риск-шерингу с зарубежным фармпроизводителем: «Это препарат с невероятной эффективностью в 95% излечения, сама модель риск-шеринга будет иметь в данном случае скорее имиджевое значение, а нам останется только восхититься результатами». Еще более эффективным по его мнению, стало бы введение системы лекарственного страхования, однако, на сегодняшний день «страна к ней не готова».

«Мы стабильно из года в год лечим от гепатита С почти тысячу пациентов в Московской области, рассказал главный гепатолог Минздрава Московской области. - Массовая противовирусная терапия продолжается с 2008 года, в этом году, в отчете министру здравоохранения я напишу что проблема второго и третьего генотипов гепатита С в Московской области решена».

Одна из главных задач сегодняшнего дня – переход к безинтерфероновой терапии. «Уже в этом году будут зарегистрированы препараты, в инструкции которых будет написана возможность назначения в педиатрической практике, - рассказал Павел Богомолов. - Впервые в России начата безинтерфероновая терапия у подростков с хроническим гепатитом С».

В 2019 году интерфероновая терапия скорее всего станет достоянием прошлого, считает главный гематолог МЗ МО. Это относится к пациентам различных категорий, в том числе и больных гемофилией.

«Еще два года назад нельзя было представить, что почти 40% больных гемофилией получат безинтерфероновую терапию от гепатита С, - рассказал принявший участие в c901319794c1e0855f9a83606a56e077.jpgпресс-конференции президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского Союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

27ebe524c1b242e10fd00192b7b41369.jpgВысоко оценил работу коллег в регионе заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ведущий российский гепатолог Игорь Никитин. «Московская область – лучший регион страны с точки зрения организации и предоставления медпомощи больным острыми гепатитами, - заявил он. - Здесь все сложилось. Это и компетенция организаторов и специалистов здравоохранения, и вся необходимая инфраструктура».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гепатит
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17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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