С 2024 года россияне смогут проходить диспансеризацию ежегодно

К 2024 году в России планируется переход на ежегодный профилактический осмотр всех граждан. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 25 июля на совещании по вопросам развитии онкологической помощи населению, которое состоялось в Московском областном онкологическом диспансере.

«К 2024 году планируем перейти на ежегодный профилактический осмотр всех граждан. А с этого года у нас введен новый порядок проведения диспансеризации. Теперь каждый человек один раз в два года будет проходить скрининг, обследование на самые распространенные виды онкологии. Кроме того, врачи будут уделять повышенное внимание людям с высоким риском развития онкологии – по определенным критериям. Конечно, многое зависит от стремления самих людей проходить диспансеризацию», – заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, сейчас прорабатывается вопрос о создании во всех регионах межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи. Они могут быть созданы на базе имеющихся многопрофильных больниц.

Параллельно в регионах планируется создавать так называемые референс-центры, где в сложных случаях можно перепроверить результаты обследования.

Кроме того, планируется модернизировать региональные онкодиспансеры и ряд других организаций, у которых есть потенциал и база для лечения онкологии.

«Фактически нужно создать сеть современных, хорошо оборудованных специализированных центров, которые, используя успешный опыт региональных сосудистых центров, показавших уже, в общем, неплохие результаты, тоже будут работать. По их примеру в регионах может быть внедрена централизованная система организации онкологической помощи. Это значит, что человека сразу будут стараться доставить туда, где ему будет оказана наиболее эффективная помощь, вне зависимости от уровня ее сложности. Но, конечно, этого еще нужно достичь. В том числе речь идет и о центрах ядерной медицины», – отметил вице-премьер, подчеркнув при этом, чтобы самое пристальное внимание должно уделяться детям.

Все эти задачи невозможно решить без квалифицированных кадров.

«Очевидно, что в онкологических центрах должны работать врачи самой высокой квалификации. Причем нужны разные специалисты. Те, кто обслуживает сложнейшие радиотерапевтические комплексы, как, например, здесь есть, создает новые препараты, радиотехнологии. Инженеры, радиологи, радиохимики и медицинские физики. Все это междисциплинарные специалисты, которых мы стараемся сейчас готовить. Ну и, конечно, фармацевты, лаборанты, морфологи и ряд других. Для них будет действовать программа подготовки и переподготовки», – подчеркнул глава Правительства.