Оператор ИС «Маркировка» рассказал, с помощью каких инструментов аптека может упростить взаимодействие с системой

29 марта сетевое издание «Катрен-Стиль» провело очередной вебинар Росздравнадзора по маркировке для представителей аптечного сообщества, производителей лекарственных средств и дистрибьюторов.

Вебинар был разделен на две части. В первой части вебинара представитель ООО «Корпорация “ПАРУС”» описал применение методов API (программного интерфейса приложения) при взаимодействии с федеральной государственной информационной системой Мониторинг движения лекарственных средств в тиражных решениях ПП «ПАРУС-Бюджет 8»:

Особенности организации взаимодействия с ФГИС МДЛП по API;

Решение Корпорации «Парус» для работы с ФГИС МДЛП;

Практический опыт настройки и использования API при взаимодействии с ФГИС МДЛП (сквозной пример прохождения контрольной цепочки для «Песочницы» на ПП; возникающие сложности и способы их решения).

Во второй части вебинара представитель ЦРПТ Антон Харитонов сделал обзор рынка оборудования для агрегации и разъяснил требования к наносимому коду, процесс выбора, покупки, инсталляции систем.

Всего в вебинаре приняли участие 604 слушателя.

Запись вебинара

По сообщению В. Скворцовой, министра здравоохранения России, на 30 марта в системе маркировки лекарств зарегистрированы 2 760 участников фармацевтического рынка, промаркировано свыше 9 млн упаковок лекарств. Ожидается, что 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы к 1 января 2020 г. Ежегодно на рынке обращается более 6 млрд упаковок.

Источник публикации: АО НПК «Катрен