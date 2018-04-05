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Лента · В России
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Оператор ИС «Маркировка» рассказал, с помощью каких инструментов аптека может упростить взаимодействие с системой

05.04.2018

29 марта сетевое издание «Катрен-Стиль» провело очередной вебинар Росздравнадзора по маркировке для представителей аптечного сообщества, производителей лекарственных средств и дистрибьюторов.

Вебинар был разделен на две части. В первой части вебинара представитель ООО «Корпорация “ПАРУС”» описал применение методов API (программного интерфейса приложения) при взаимодействии с федеральной государственной информационной системой Мониторинг движения лекарственных средств в тиражных решениях ПП «ПАРУС-Бюджет 8»:

  • Особенности организации взаимодействия с ФГИС МДЛП по API;
  • Решение Корпорации «Парус» для работы с ФГИС МДЛП;
  • Практический опыт настройки и использования API при взаимодействии с ФГИС МДЛП (сквозной пример прохождения контрольной цепочки для «Песочницы» на ПП; возникающие сложности и способы их решения).

Во второй части вебинара представитель ЦРПТ Антон Харитонов сделал обзор рынка оборудования для агрегации и разъяснил требования к наносимому коду, процесс выбора, покупки, инсталляции систем.

Всего в вебинаре приняли участие 604 слушателя.

Запись вебинара

По сообщению В. Скворцовой, министра здравоохранения России, на 30 марта в системе маркировки лекарств зарегистрированы 2 760 участников фармацевтического рынка, промаркировано свыше 9 млн упаковок лекарств. Ожидается, что 100% выпускаемых в обращение лекарственных препаратов будут промаркированы к 1 января 2020 г. Ежегодно на рынке обращается более 6 млрд упаковок.

Источник публикации: АО НПК «Катрен

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Метки
АО НПК «Катрен»
вебинар
Компании
Катрен АО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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