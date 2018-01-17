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Самая северная аптека в России откроется к 1 июня

17.01.2018
Фото: Антон Петров

В прошлом году администрация Таймырского муниципального района обратилась к руководству Красноярского края с просьбой об открытии аптечных пунктов в малонаселенных поселках Носок, Тухард и Диксон. В поселке Носок, где проживают 926 жителей, пункт начал работу 9 января, остальные учреждения ГПКК «Губернские аптеки» планируют открыть не позднее 1 июня 2018 г. Все они будут планово-убыточными. Фармточка в поселке Диксон станет самой северной в России.

«Проблема заключается в том, что ни одна коммерческая аптека не хочет работать в труднодоступных и малонаселенных территориях края, – рассказывает генеральный директор ГПКК «Губернские аптеки» Алена Попова. – Это финансово убыточные проекты. Поэтому местные власти очень рассчитывают на государственную аптечную сеть, которая в рамках своего социального функционала выполняет работу по обеспечению доступности лекарственных средств для населения».

Сейчас в поселках Тухард и Диксон согласовываются месторасположения пунктов, затем точки пройдут лицензирование. Ассортимент в этих точках составит около 1500 наименований. «Губернские аптеки» выступят в этих поселках в качестве пункта доставки препаратов для всех категорий льготников. Специалист аптечного пункта будет собирать рецепты у населения, отправлять заказы в ближайшую районную аптеку сети и выдавать поступившие лекарства.

На фото: поселок Диксон

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГПКК "Губернские аптеки"
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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