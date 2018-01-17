Самая северная аптека в России откроется к 1 июня

В прошлом году администрация Таймырского муниципального района обратилась к руководству Красноярского края с просьбой об открытии аптечных пунктов в малонаселенных поселках Носок, Тухард и Диксон. В поселке Носок, где проживают 926 жителей, пункт начал работу 9 января, остальные учреждения ГПКК «Губернские аптеки» планируют открыть не позднее 1 июня 2018 г. Все они будут планово-убыточными. Фармточка в поселке Диксон станет самой северной в России.

«Проблема заключается в том, что ни одна коммерческая аптека не хочет работать в труднодоступных и малонаселенных территориях края, – рассказывает генеральный директор ГПКК «Губернские аптеки» Алена Попова. – Это финансово убыточные проекты. Поэтому местные власти очень рассчитывают на государственную аптечную сеть, которая в рамках своего социального функционала выполняет работу по обеспечению доступности лекарственных средств для населения».

Сейчас в поселках Тухард и Диксон согласовываются месторасположения пунктов, затем точки пройдут лицензирование. Ассортимент в этих точках составит около 1500 наименований. «Губернские аптеки» выступят в этих поселках в качестве пункта доставки препаратов для всех категорий льготников. Специалист аптечного пункта будет собирать рецепты у населения, отправлять заказы в ближайшую районную аптеку сети и выдавать поступившие лекарства.

На фото: поселок Диксон