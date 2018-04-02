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Компанию «Самсон-Фарма» покупает физическое лицо

02.04.2018

Согласно сообщению Федеральной антимонопольной службы, 27 марта 2018 г. в ведомство поступило ходатайство от гражданина РФ о покупке 100% долей в ООО «Самсон-Фарма».

Как говорится на сайте ФАС, в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения ходатайства.

«ФВ» писал, что компания «Эркафарм» планирует объединиться с московской сетью «Самсон-Фарма». Источник в этой сети рассказал, что об этом было объявлено заведующим аптеками 19 марта 2018 г.

Владелец ООО «Самосон-Фарма» Самсон Согоян отказался комментировать факт сделки.

Стоит отметить, что в сообщении ФАС говорится об ООО «Сансон-Фарма». Однако это, скорее всего, техническая ошибка. Согласно базе СПАРК, по адресу: г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 80 стр. 1 пом. 1Б, указанному в ходатайстве, зарегистрировано только ООО «Самсон-Фарма».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
«Самсон-Фарма»
Персоны
Согоян Самсон

Генеральный директор ООО «САМСОН-ФАРМА»
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23.03 «У редакционного камина» с Артуром Уразмановым
22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
Подготовлен законопроект об ужесточении ответственности за злоупотребления при госзакупках
Current issue #10, 2018
Лазейки в законе позволяют торговать контрафактной продукцией и не возмещать ущерб
Правила GDP определяют эффективность логистического оператора
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