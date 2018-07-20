Сан Фарма cтала партнером конференции II Всероссийского межвузовского GxP-cаммита

Компания Сан Фарма (Sun Pharma) поддержала II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», выступив в числе спонсоров мероприятия.
GxP-саммит проходил в городе Сочи 3-6 июля и стал крупным мероприятием с международным участием, направленным на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, а также выявление и поддержку перспективных специалистов фармацевтической отрасли.
Мероприятие организовано благотворительным фондом «Путеводная звезда» и
ООО «Деловая столица» при поддержке Минпромторга Росиии и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России.
Миссия саммита : выявление и целевая поддержка талантливых молодых представителей фармацевтической отрасли.
150 участников профильных вузов России, СНГ, Южной Азии и Европы
II Всероссийского межвузовского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед» приняли участие в специальной олимпиаде, по итогам которой победители получили денежные сертификаты от организатора мероприятия благотворительного фонда «Путеводная звезда».
Также для студентов и аспирантов были проведены презентации, экскурсии, конкурсы, встречи с ведущими экспертами фармацевтической отрасли, общение в рамках выставочного пространства с участием фармацевтических компаний.
Компания Sun Pharma оказывает поддержку молодым и талантливым ученым во всем мире. В рамках глобального бизнеса компании трудятся свыше 35 000 сотрудников, представляющих более 50 национальностей. Высокоэффективному развитию компании способствуют инновационные разработки на базе научно-исследовательских центров, объединяющих около 2000 научных работников, а также инвестирования в научные исследования и разработки.
По материалам http://www.put-zvezda.com/ru