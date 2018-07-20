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Лента · В России
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Сан Фарма cтала партнером конференции II Всероссийского межвузовского GxP-cаммита

20.07.2018

Компания Сан Фарма (Sun Pharma) поддержала II Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед», выступив в числе спонсоров мероприятия.

GxP-саммит проходил в городе Сочи 3-6 июля и стал крупным мероприятием с международным участием, направленным на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, а также выявление и поддержку перспективных специалистов фармацевтической отрасли.

Мероприятие организовано благотворительным фондом «Путеводная звезда» и
ООО «Деловая столица» при поддержке Минпромторга Росиии и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России.

Миссия саммита : выявление и целевая поддержка талантливых молодых представителей фармацевтической отрасли.

150 участников профильных вузов России, СНГ, Южной Азии и Европы
II Всероссийского межвузовского GxP-саммита «Выбор лучших. Время вперед» приняли участие в специальной олимпиаде, по итогам которой победители получили денежные сертификаты от организатора мероприятия благотворительного фонда «Путеводная звезда».

Также для студентов и аспирантов были проведены презентации, экскурсии, конкурсы, встречи с ведущими экспертами фармацевтической отрасли, общение в рамках выставочного пространства с участием фармацевтических компаний.

Компания Sun Pharma оказывает поддержку молодым и талантливым ученым во всем мире. В рамках глобального бизнеса компании трудятся свыше 35 000 сотрудников, представляющих более 50 национальностей. Высокоэффективному развитию компании способствуют инновационные разработки на базе научно-исследовательских центров, объединяющих около 2000 научных работников, а также инвестирования в научные исследования и разработки.

По материалам http://www.put-zvezda.com/ru

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Метки
Sun Pharmaceutical
Сан Фарма
Компании
Сан Фарма Сан Фарма – одна из ведущих фармацевтических Компаний мирового масштаба, входит в ТОП 5 фармкомпаний в мире, специализирующихся на дженериках.
Фармвестник-ТВ
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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