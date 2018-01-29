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Лента · В России
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Сан Фарма объявила о старте продаж препарата NEOTRAVISIL

29.01.2018

С 24 января 2018 года в России стартовали продажи растительных пастилок NEOTRAVISIL со вкусами лимона, меда и лимона, апельсина, клубники и мяты производства компании Сан Фарма.

NEOTRAVISIL уникален тем, что содержит инновационную комбинацию экстрактов лекарственных растений: солодки, эвкалипта, камфоры, апельсина и мяты, которые обеспечивают двойное действие: помогают при кашле и боли в горле.

Благодаря совместным усилиям лучших российских дизайнеров и корпоративного офиса в Индии компании удалось разработать дизайн упаковки, который не только значительно выделяет NEOTRAVISIL на полке, но и максимально привлекает внимание покупателей и мотивирует их к покупке препарата.

Теперь, благодаря появлению пастилок NEOTRAVISIL, портфель противопростудных препаратов компании Сан Фарма полностью обеспечивает потребителям необходимую помощь при борьбе со всеми основными симптомами простуды: кашель, насморк, жар, боль в горле.

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Метки
Сан Фарма
Компании
Сан Фарма Сан Фарма – одна из ведущих фармацевтических Компаний мирового масштаба, входит в ТОП 5 фармкомпаний в мире, специализирующихся на дженериках.
Фармвестник-ТВ
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23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
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