Сан Фарма объявила о старте продаж препарата NEOTRAVISIL

С 24 января 2018 года в России стартовали продажи растительных пастилок NEOTRAVISIL со вкусами лимона, меда и лимона, апельсина, клубники и мяты производства компании Сан Фарма.

NEOTRAVISIL уникален тем, что содержит инновационную комбинацию экстрактов лекарственных растений: солодки, эвкалипта, камфоры, апельсина и мяты, которые обеспечивают двойное действие: помогают при кашле и боли в горле.

Благодаря совместным усилиям лучших российских дизайнеров и корпоративного офиса в Индии компании удалось разработать дизайн упаковки, который не только значительно выделяет NEOTRAVISIL на полке, но и максимально привлекает внимание покупателей и мотивирует их к покупке препарата.

Теперь, благодаря появлению пастилок NEOTRAVISIL, портфель противопростудных препаратов компании Сан Фарма полностью обеспечивает потребителям необходимую помощь при борьбе со всеми основными симптомами простуды: кашель, насморк, жар, боль в горле.