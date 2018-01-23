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Сан Фарма запустила телевизионную рекламную компанию препаратов Фарингосепт® и Колдакт® Флю плюс

23.01.2018

78c4781a8830310df12fa5bed62cd7ea.pngС середины января 2018 года стартовала телевизионная рекламная кампания по препаратам компании Сан Фарма – Фарингосепт® и Колдакт® Флю плюс, применяемые для устранения симптомов гриппа и ОРЗ.

Фарингосепт – антисептическое средство для симптоматического лечения инфекций полости рта и глотки в форме таблеток для рассасывания со вкусами корицы, мяты, лимона и без вкусовых добавок.

Колдакт Флю плюс – многокомпонентное средство для симптоматическое лечения простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ (лихорадочный синдром, болевой синдром, ринорея), выпускающееся в форме капсул пролонгированного действия.

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В этом году компания представила новый ТВ-ролик для препарата Колдакт Флю Плюс. В новом ролике ключевое преимущество препарата «Одна капсула работает до 12-ти часов» отражено максимально ярко, и по результатам исследований он в большей степени мотивирует конечных потребителей к покупке препарата Колдакт Флю плюс.

Телевизионная реклама будет размещена на федеральном уровне днем в будни и в прайм-тайм, в период вечерних трансляций на самых популярных ТВ-каналах, таких как Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, Пятый канал, Домашний.

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Сан Фарма
Компании
Сан Фарма Сан Фарма – одна из ведущих фармацевтических Компаний мирового масштаба, входит в ТОП 5 фармкомпаний в мире, специализирующихся на дженериках.
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
Производители не против, если принятие новой методики ценообразования затянется
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