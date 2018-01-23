С середины января 2018 года стартовала телевизионная рекламная кампания по препаратам компании Сан Фарма – Фарингосепт® и Колдакт® Флю плюс, применяемые для устранения симптомов гриппа и ОРЗ.

Фарингосепт – антисептическое средство для симптоматического лечения инфекций полости рта и глотки в форме таблеток для рассасывания со вкусами корицы, мяты, лимона и без вкусовых добавок.

Колдакт Флю плюс – многокомпонентное средство для симптоматическое лечения простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ (лихорадочный синдром, болевой синдром, ринорея), выпускающееся в форме капсул пролонгированного действия.



В этом году компания представила новый ТВ-ролик для препарата Колдакт Флю Плюс. В новом ролике ключевое преимущество препарата «Одна капсула работает до 12-ти часов» отражено максимально ярко, и по результатам исследований он в большей степени мотивирует конечных потребителей к покупке препарата Колдакт Флю плюс.

Телевизионная реклама будет размещена на федеральном уровне днем в будни и в прайм-тайм, в период вечерних трансляций на самых популярных ТВ-каналах, таких как Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ, Пятый канал, Домашний.