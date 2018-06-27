Санкт-Петербург вошел в тройку регионов, в которых наиболее активно защищаются от солнца

Из-за аномальной жары жители Санкт-Петербурга в мае 2018 г. купили на 82 % больше товаров группы «Средства для защиты от солнца и для загара», чем в мае прошлого года. В результате Санкт-Петербург переместился с шестого (в 2017 году) на третье место в TOP-10 субъектов РФ по продажам в упаковках товаров группы «Средства для защиты от солнца и для загара» на миллион населения через сервис Apteka.RU.

Первые два места – традиционно у Московской области и Москвы.

В целом в мае 2018 г. продажи средств для защиты от солнца и для загара через сервис Apteka.RU выросли более, чем в 2 раза (по сравнению с апрелем 2018 г.). Доля этой товарной группы в мае 2018 г. в общем объеме аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.RU составила 0,7%, а среди товаров группы «гигиена и косметика» 5%.

В мае 2018 г., несмотря на длинные праздники, прирост по объему заказов на сайте Apteka.RU составил +13% в упаковках и +21% в рублях, а количество просмотренных страниц выросло в 1,6 раз относительно аналогичного периода 2017 г.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»