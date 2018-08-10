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Санкт-Петербургское УФАС раскрыло миллиардный сговор при закупках медоборудования

10.08.2018

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России в рамках рассмотрения двух антимонопольных дел установила нарушения п.2 ч.1 ст.11 Закона о защите конкуренции в действиях девяти компаний.

Ранее по поручению ФАС России, а также по информации из правоохранительных органов, петербургским управлением были проведены внеплановые проверки 237 аукционов (2015-2018гг.) на поставку лекарств, медицинского оборудования и мебели для поликлиник, больниц и других медучреждений Петербурга на общую сумму, превышающую миллиард рублей.

По итогам проверок выявлено, что компании торговалась с одинаковых ip-адресов, в заявках на аукционы был указан одинаковый контактный мэйл и юридический адрес. А в ходе выездных проверок установлено, что сотрудники, ответственные за участие в торгах, работали в нескольких организациях под руководством одних и тех же людей.

Все девять компаний признались в участии в картельном сговоре и оказали всестороннее содействие в проведении расследования, сообщили в пресс-службе УФАС.

«Мы провели очень большую работу по проверке медицинских торгов. Следующий шаг – это тотальный мониторинг петербургских госзакупок. И в первую очередь управление займется социально-значимыми рынками», – подчеркнул руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

ФАС не выпускает из поля зрения рынок медизделий, и практически ежемесячно обнародует имена фигурантов картельных сговоров.

«Картелизация отрасли поражает своим масштабом. С 2015 г. антимонопольным органом раскрыты картели при проведении шести тысяч торгов на территориях 82 субъектов РФ, общая сумма начальных максимальных цен контрактов по которым составила более 23 млрд руб.», — заявлял ранее начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
медицинское оборудование
картельный сговор
Санкт-Петербург
Фармвестник-ТВ
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31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
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