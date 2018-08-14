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Сбербанк надеется продать фармзавод группы РОСТА за 3 млрд рублей

14.08.2018

Фармацевтический завод группы РОСТА Давида Паникашвили выставлен на продажу, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о расположенном в Санкт-Петербурге участке площадью 2,29 га и здании на нем площадью 18,044 тыс. кв. м. Это имущество находится в залоге у Сбербанка, которому компания должна свыше 4 млрд руб. При этом оборудование завода РОСТА, потенциальная мощность которого достигает 1 млрд таблеток или капсул в год, находится в залоге у производителя лекарств «Нижфарм» (российская структура немецкой Stada CIS).

В пресс-службе Сбербанка изданию сообщили, что банк сотрудничает с «Нижфармом» с целью реализации залогов для обеспечения максимального погашения долга РОСТА перед обоими кредиторами. В банке также сообщили, что стоимость актива оценивается экспертами более чем в 3 млрд руб., и добавили, что его покупкой уже интересуются иностранные и российские фармкомпании.

В течение почти десяти лет «Роста» входила в первую четверку национальных дистрибьюторов. Но в 2017 г. она стремительно вышла из списка лидеров. Теперь целый ряд фармпроизводителей пытается вытащить хоть какую-то часть своего имущества с тонущего корабля.

30 января 2018 г. Давид Паникашвили покинул пост президента АО «РОСТА», который он занимал с 2005 г., однако совладельцем компании был изначально – с 2002 г.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
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