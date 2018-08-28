Анонс: семинар «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса»

Центр развития перспективных технологий, определенный оператором единой национальной системы маркировки Честный ЗНАК, запускает серию образовательных семинаров в крупных российских городах.
Первый семинар «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса» пройдет 30 августа в Санкт-Петербурге. Место проведения: Holiday Inn Московские Ворота, Московский пр., д. 97А.
Требуется предварительная регистрация.
На семинаре представители Минпромторга и ЦРПТ раскроют следующие темы:
- Что такое маркировка: сроки, принципы, нормативная база?
- Как маркировать товары, произведенные на территории РФ, и импорт?
- Маркировка и прослеживаемость: оборот и вывод товара из оборота.
ЦРПТ готов открыто обсуждать вопросы, связанные с запуском системы Честный ЗНАК, со всеми участниками рынка.
Мы знаем, как ценно ваше время, и постарались сформировать программу событий таким образом, чтобы каждый участник по окончании мероприятия получил ценную информацию и смог использовать ее в своей деятельности.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли и администрации Санкт-Петербурга.
Программа семинара
09:00–10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк
10:00–10:20 Приветственное слово Сергей Лобанов Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России
10:20–10:40 Цифровая маркировка и прослеживаемость товаров в РФ. Создание экономики доверия. Дмитрий Алхазов, исполнительный директор ЦРПТ.
10:40–11:00 Вопросы аудитории, дискуссия.
11:00–11:30 Маркировка в фармацевтической отрасли Антон Харитонов, ЦРПТ.
11:30–11:40 Вопросы аудитории, дискуссия.
11:40–12:10 Маркировка табачной продукции. Результаты I этапа пилотного проекта Александр Кривоносов, ЦРПТ.
12:10–12:20 Вопросы аудитории, дискуссия.
12:20–13:00 Перерыв.
13:00–13:30 Маркировка товаров легкой промышленности Вера Волкова, ЦРПТ.
13:30–13:40 Вопросы аудитории, дискуссия.
13:40–14:10 Маркировка молочной продукции Владимир Малыгин, ЦРПТ.
14:10–14:20 Вопросы аудитории, дискуссия.
14:20–14:50 Маркировка новых товарных групп. Следующие шаги Дмитрий Скорчеллетти, ЦРПТ.
14:50–15:00 Вопросы аудитории, дискуссия.
15:00–15:30 Национальный каталог товаров как цифровая экосистема и прикладное решение для бизнеса Евгений Гладышев, ЦРПТ.
Выдача Сертификатов участников.
По всем вопросам обращайтесь к Елизавете Ядыкиной.
- +7 (929) 517-47-80
- +7 (926) 866-59-96
- lecture@crpt.ru
О запуске системы Честный ЗНАК
В конце 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил ноябрьское решение Правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров на базе единого оператора – ЦРПТ. Главная задача системы Честный ЗНАК – гарантировать подлинность и заявленное качество продукции, которую приобретают россияне.
В конце июня Министерство промышленности и торговли подготовило поправки в постановление правительства РФ, согласно которым с 1 октября 2018 года функция оператора информационной системы эксперимента по маркировке лекарств перейдет от Федеральной налоговой службы к дочерней компании Центра развития перспективных технологий «Оператору ЦРПТ». Изменения внесены в документ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для медицинского применения». Использование криптографии прописано в утвержденной правительством 28 апреля 2018 года модели функционирования системы маркировки.
Источник публикации: ЦРПТ