Анонс: семинар «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса»

Центр развития перспективных технологий, определенный оператором единой национальной системы маркировки Честный ЗНАК, запускает серию образовательных семинаров в крупных российских городах.

Первый семинар «Национальная система маркировки Честный ЗНАК – цифровая платформа для развития бизнеса» пройдет 30 августа в Санкт-Петербурге. Место проведения: Holiday Inn Московские Ворота, Московский пр., д. 97А.

Требуется предварительная регистрация.

На семинаре представители Минпромторга и ЦРПТ раскроют следующие темы:

Что такое маркировка: сроки, принципы, нормативная база?

Как маркировать товары, произведенные на территории РФ, и импорт?

Маркировка и прослеживаемость: оборот и вывод товара из оборота.

ЦРПТ готов открыто обсуждать вопросы, связанные с запуском системы Честный ЗНАК, со всеми участниками рынка.

Мы знаем, как ценно ваше время, и постарались сформировать программу событий таким образом, чтобы каждый участник по окончании мероприятия получил ценную информацию и смог использовать ее в своей деятельности.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли и администрации Санкт-Петербурга.

Программа семинара

09:00–10:00 Регистрация участников, приветственный кофе-брейк

10:00–10:20 Приветственное слово Сергей Лобанов Заместитель директора Департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России

10:20–10:40 Цифровая маркировка и прослеживаемость товаров в РФ. Создание экономики доверия. Дмитрий Алхазов, исполнительный директор ЦРПТ.

10:40–11:00 Вопросы аудитории, дискуссия.

11:00–11:30 Маркировка в фармацевтической отрасли Антон Харитонов, ЦРПТ.

11:30–11:40 Вопросы аудитории, дискуссия.

11:40–12:10 Маркировка табачной продукции. Результаты I этапа пилотного проекта Александр Кривоносов, ЦРПТ.

12:10–12:20 Вопросы аудитории, дискуссия.

12:20–13:00 Перерыв.

13:00–13:30 Маркировка товаров легкой промышленности Вера Волкова, ЦРПТ.

13:30–13:40 Вопросы аудитории, дискуссия.

13:40–14:10 Маркировка молочной продукции Владимир Малыгин, ЦРПТ.

14:10–14:20 Вопросы аудитории, дискуссия.

14:20–14:50 Маркировка новых товарных групп. Следующие шаги Дмитрий Скорчеллетти, ЦРПТ.

14:50–15:00 Вопросы аудитории, дискуссия.

15:00–15:30 Национальный каталог товаров как цифровая экосистема и прикладное решение для бизнеса Евгений Гладышев, ЦРПТ.

Выдача Сертификатов участников.

По всем вопросам обращайтесь к Елизавете Ядыкиной.

О запуске системы Честный ЗНАК

В конце 2017 года Президент России Владимир Путин одобрил ноябрьское решение Правительства о создании до 2024 года Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров на базе единого оператора – ЦРПТ. Главная задача системы Честный ЗНАК – гарантировать подлинность и заявленное качество продукции, которую приобретают россияне.

В конце июня Министерство промышленности и торговли подготовило поправки в постановление правительства РФ, согласно которым с 1 октября 2018 года функция оператора информационной системы эксперимента по маркировке лекарств перейдет от Федеральной налоговой службы к дочерней компании Центра развития перспективных технологий «Оператору ЦРПТ». Изменения внесены в документ от 24 января 2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными (идентификационными) знаками ‎и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для ‎медицинского применения». Использование криптографии прописано в утвержденной правительством 28 апреля 2018 года модели функционирования системы маркировки.

Источник публикации: ЦРПТ