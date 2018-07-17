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Сенаторы предлагают запретить рекламу лекарств в детских телепередачах

17.07.2018

Сенаторы Антон Беляков и Юрий Неелов внесли в Госдуму законопроект, который меняет принцип размещения рекламы в детских и образовательных программах, в том числе предлагается запретить рекламировать в передачах для детей лекарства.

Сенаторы предлагают пополнить ст. 14 ФЗ №38 «О рекламе» пунктом 7.1, где перечисляются товары, которые нельзя рекламировать. Речь идет о рекламе:

1) содержащей информацию, запрещенную для распространения среди

детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и

развитию»;

2) лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг,

методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации,

методов народной медицины;

3) биологически активных добавок и пищевых добавок;

4) основанных на риске игр, пари.

В существующей версии закона «О рекламе» запрета нет.

Главная цель законопроекта – увеличить время рекламных роликов перед детской передачей и во время нее. Например, в программах продолжительностью не менее 25 минут время рекламного ролика перед началом и перед окончанием передачи предлагается увеличить с полутора до двух минут.

Аналогичный законопроект уже вносился в Госдуму в 2013 г., но не был принят. В марте 2018 г. депутаты вновь заговорили о его необходимости, однако так и не решились внести проект на рассмотрение.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
закон о рекламе
Госдума РФ
реклама лекарств
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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