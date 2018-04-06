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Сергей Миронов: нужно пересмотреть ценовую политику на лекарства, а не изобретать новые схемы конкуренции

06.04.2018
Фото: spravedlivo.ru

В России необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране, которое состоялось под председательством Президента РФ Владимира Путина 5 апреля.

«Сейчас правительством активно обсуждается возможность выхода на фармрынок продуктового ритейла. С одной стороны, это должно привести вроде бы к ужесточению конкуренции, но как быть с контрафактом? Сейчас доля контрафакта на этом рынке оценивается в 7,4%, что составляет без малого 70 млрд руб. Но если ритейлеры получат возможность продавать лекарства, эта доля может существенно вырасти», – отметил депутат.

Политик считает, что в вопросах регулирования рынка стоит учесть опыт развитых стран, где цены на большинство препаратов утверждаются государством.

«На разных рынках условия конкуренции разные, – подчеркнул Сергей Миронов. – Даже в странах Евросоюза аптечная сеть неконкурентна, поэтому цены практически на все лекарства там утверждаются ежегодно. Думаю, нам также необходимо пересмотреть ценовую политику на лекарственные препараты, а не изобретать новые схемы конкуренции».

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Метки
конкуренция
аптеки
Фармвестник-ТВ
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03.04 «7 дней за 7 минут» с Павлом Лисовским
02.04 «ФармNews»: «НоваМедика», Минпромторг и Калужская область заключили СПИК
27.03 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
ФАС заверяет в отсутствии двойной игры
Current issue #11, 2018
О подозрениях ФАС в отношении Минздрава стало известно накануне формирования нового правительства
Компания «Фарм-Синтез» сосредоточилась на сложных, но перспективных направлениях
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