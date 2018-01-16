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Сергей Цыб: программа «Фарма 2030» сосредоточится на разработке новых продуктов и экспорте

16.01.2018
Фото: Игорь Чунусов

В 2018 г. будет активно обсуждаться новая программа развития фармацевтической промышленности «Фарма 2030». Минпромторг приглашает профессиональное сообщество включиться в работу. Об этом на Гайдаровском форуме рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

По словам замминистра, при внесении изменений в стратегию развития фармпромышленности необходимо сосредоточиться на поддержке собственных разработок. Причем министерство приветствует как самостоятельные проекты российских компаний, так и партнерство с глобальными игроками. В первую очередь речь идет о разработке в области биомедицинских технологий, терапии малыми молекулами нуклеиновых кислот, моноклональных антител.

Второе крупное направление – экспорт медицинской продукции. «Минпромторг намерен максимально содействовать экспорту. Это одна из основных задач на ближайшие десять лет и дальнейшую перспективу», – отметил Сергей Цыб.

Кроме того, по его словам, необходимо способствовать постоянному общению производственного сектора с профессиональным врачебным сообществом.

Также Сергей Цыб уверен, что при формировании новой программы надо учесть новый тренд в здравоохранении – персонализированная медицина. «Согласен с Алексеем Репиком в том, что теперь мы говорим не о лечении болезни, а о лечении пациента», – отметил он.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармпроизводство
Сергей Цыб
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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