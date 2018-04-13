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Сергей Цыб: в рамках госпрограммы поддержано более 160 проектов по разработке и производству медизделий

13.04.2018

Предприятиями ОПК выполнено уже более 20 проектов в рамках госпрограммы на сумму более 3 млрд рублей. В части медицинских изделий предприятия ОПК выпустили продукции более чем на 6 млрд, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, выступая на совместном заседании координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по развитию производства медизделий в организациях ОПК и экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике.

«Сегодня мы констатируем, что при строительстве перинатальных центров более 50% оборудования российского производства», отметил он.

Особо отметил чиновник продукцию концерна «Швабе», поставляющего целую линейку оборудования для перинатальных центров.

По словам замминистра, в целом в рамках государственной программы поддержано более 160 проектов по разработке и производству медизделий и материалов. Фондом развития промышленности профинансировано уже 12 проектов на общую сумму около 3 млрд рублей.

«Причем в это вовлечены малые и средние предприятия, частные компании у нас на очень высоком уровне производят часть такой продукции, – отметил Сергей Цыб. – Среди них есть серьезно экспортоориентированные компании. Но для предприятий ОПК есть еще большие сектора на внутреннем рынке, занятые импортной продукцией, и есть все возможности, чтобы принять участие в программе импортозамещения».

Пик гособоронзаказа в ближайшее время будет пройден и перед нами встает важнейшая задача по увеличению доли гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями – к 2025 году 30%, к 2030 году 50%.

Для ряда предприятий, входящих в Ростехнологии, Росатом эти показатели уже почти достигнуты, отметил председатель экспертного совета по развитию биотехнологий фармацевтической и медицинской промышленности, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

«Но возникает важный вопрос по законодательному обеспечению, – заметил он. – В Госдуме создана межфракционная рабочая группа по диверсификации ОПК. В частности, подготовлен законопроект, позволяющий неограниченному кругу лиц применять дефибрилляторы для оказания экстренной медицинской помощи. По оценкам экспертов, это позволит спасти от 12 до 15 тыс. жизней в год».

Совместное заседание межведомственного координационного совета коллегии ВПК РФ по развитию производства медицинских изделий в организациях оборонно-промышленного комплекса и Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству прошло в Технопарке АО «ЦНИИТМАШ» (входит в Росатом) 13 апреля.

В нем приняли участие и выступили с докладами представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Госдумы, Торгово-промышленной палаты, профильных департаментов федеральных министерств и правительства Москвы, коллегии военно-промышленной комиссии РФ. В рамках заседания в холле института была развернута выставка продукции отечественного медпрома.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинская промышленность
медицинские изделия
Персоны
Цыб Сергей Анатольевич

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Фармвестник-ТВ
12.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 34
10.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Современные тренды и тенденции в маркетинге»
09.04 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
04.04 «У редакционного камина» с Анной Назаренко и Миланом Ярошинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №12
Отрасль обсуждает приоритеты стратегии «Фарма-2030»
Current issue #12, 2018
Новый уровень борьбы с онкозаболеваниями требует консолидации усилий
От работы с наркотическими ЛП отстранен их основной перевозчик
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