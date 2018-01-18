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«Севастопольскую аптечную сеть» присоединят к онкодиспансеру

18.01.2018

Уже в апреле этого года ГУП «Севастопольская аптечная сеть» перестанет существовать как самостоятельное предприятие. Распоряжением правительства Севастополя от 28.12.2017 оно будет присоединено к ГБУЗ «Севастопольский городской онкологический диспансер имени А.А. Задорожного». Это будет сделано с целью повышения ее экономической эффективности.

Как сообщили «ФВ» в правительстве города, в настоящее время проходит плановая работа по реорганизации: уведомление налоговой службы, работников и контрагентов и т.д. Отпуск медикаментов и изделий медицинского назначения льготным категориям граждан производится в трех пунктах, которые входят в структуру больниц Севастополя и имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Власти обещают, что в период реорганизации «Севастопольской аптечной сети» перебоев с льготным лекарственным обеспечением не будет.

На апрель также запланировано открытие еще двух точек отпуска лекарственных препаратов в составе городского онкодиспансера.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ГУП «Севастопольская аптечная сеть»
Фармвестник-ТВ
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09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
02.01 «365 дней за 7 минут» с «Фармацевтическим вестником»
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Итоги 2017 года для российской фармацевтической отрасли
Current issue #1, 2018
Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров
Фармотрасли рекомендовано самостоятельно определиться с вектором развития
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