Система диагностики пациентов с немелкоклеточным раком легкого выходит на новый уровень

В России стал доступен новый вид диагностики, который открывает возможности персонифицированного лечения пациентов с немелкоклеточным раком легкого инновационными иммуноонкологическими препаратами. О программе бесплатного определения экспрессии PD-L1 было объявлено на пресс-конференции Российского общества клинической онкологии (RUSSCO).

В рамках реализации проекта любой онколог в России может направить на анализ материал опухоли пациента с раком легкого, рассказал председатель RUSSCO, зам. директора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Сергей Тюляндин. На основании результатов исследования врач сможет принять решение о целесообразности назначения зарегистрированных в РФ иммуноонкологических препаратов в соответствии с инструкцией по применению.

В программе бесплатного тестирования на определение уровня экспрессии белка RD-L1 принимают участие лаборатории в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Челябинске, Иркутске. Независимо от региона проживания пациента весь процесс тестирования, включая транспортировку биоматериала в лабораторию, проведение анализа и предоставление результатов, занимает не более двух недель. Проект реализуется при поддержке компании MSD.

По заболеваемости рак легкого занимает первое место среди других злокачественных опухолей у мужчин в России, а по смертности — первое место среди мужчин и женщин, как в России, так и в мире. Ежегодно в стране регистрируется 56 тысяч новых случаев рака легкого, из них около 70% — это поздние стадии заболевания (III и IV стадии).

Как отметил Сергей Тюляндин, одной из особенностей заболевания является его низкая чувствительность к лекарствам.

«Поэтому в условиях ограниченного финансирования перед врачом всегда стоит выбор: назначить лекарство пациентам с высокой чувствительностью к терапии или больным раком легкого, у которых шанс ответа на терапию небольшой», – отметил он.

На сегодняшний день нет статистических данных о том, сколько пациентов с раком легкого получают химиотерапию, добавил профессор, предположив, что «ряд пациентов вообще не получают никакого лечения».

Модератор мероприятия, директор Центра экономики и управления в здравоохранении Московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский затронул социально-демографический и экономический аспект рассматриваемой проблемы. В России среди пациентов с раком легкого 88% демографических потерь приходится на трудоспособный возраст, подчеркнул он. Показатель бремени болезни (DALY) при раке легкого составляет 1,66 млн лет в год для всего населения России, а показатель потерянных лет потенциальной жизни (PYLL) – 418 тысяч лет. Прямые потери ВВП, связанные с раком легкого, составляют 12 млрд руб. в год.

«В сравнении с ведущими странами мира, по уровню онкологической заболеваемости мы находимся не на самых последних местах, – подчеркнул г-н Крестинский, отвечая на вопрос «ФВ». – А вот по показателю смертности находимся в лидерах. Это говорит о том, что в России диагностика, к сожалению, запаздывает, как правило, мы говорим уже о заключительном диагнозе».

В этой связи эксперт возлагает большие надежды на программу развития онкологической помощи, которая разрабатывается по поручению Президента РФ. В частности речь идет о применении инновационных технологий в лечении этой болезни, по его мнению, «имеет потенциал в снижении этих потерь».

«При условии своевременной диагностики и рационального лечения прогноз выживаемости этих пациентов может быть значительно улучшен», – уверена президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Всего в Национальной программе сопроводительной диагностики злокачественных новообразований «Совершенствование молекулярно-генетической диагностики в РФ с целью повышения эффективности противоопухолевого лечения» принимают участие 25 лабораторий по всей России. С 2011 года было проведено свыше 60 тыс. тестов примерно у 50 тыс. больных. В программе зарегистрировано более 4 тыс. врачей.