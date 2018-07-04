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Систему закупок лекарственных средств в Ульяновской области переформатируют

04.07.2018

Распоряжением губернатора Ульяновской области Сергея Морозова при региональном правительстве создана рабочая группа, которой поручено произвести переформатирование закупочной деятельности в сфере здравоохранения. Руководить группой и всем процессом поручено бывшему министру образования и науки региона, а ныне первому заместителю председателя правительства Ульяновской области Екатерине Убе.

Предстоит провести анализ, выявить узкие места не только закупочной деятельности, но и в целом системы оказания медицинской помощи, предложить первоочередные меры для стабилизации ее работы. К созданию антикризисного плана будут привлечены представители общественных объединений и федеральные эксперты. По словам и.о. министра здравоохранения, семьи и социального благополучия области Инны Чигирёвой, в ближайшее время рабочая группа изучит ситуацию «в каждом лечебном учреждении».

Создание группы явилось продолжением крупного коррупционного скандала, который разразился в регионе неделю назад. Возбуждено уголовное дело о хищениях бюджетных средств в размере 10,4 млн руб. при госзакупках лекарственных препаратов, в котором фигурирует министр здравоохранения Ульяновской области Рашид Абдуллов.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ульяновская область
лекарственное обеспечение
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28.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 39
26.06 «Актуальный репортаж»: PROекции будущего: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке»
26.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпроизводители требуют назвать имена тех, кто занимается черной дистрибуцией
Цена ошибки
HR в роли провидца
Где студенту-фармацевту подработать
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