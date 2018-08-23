Следователи проверят получение препаратов несовершеннолетней жительницей Якутии

СУ СК РФ по Якутии проводит проверку в связи с инцидентом в Ленске, где школьница попала в реанимацию из-за невозможности получить необходимое лекарство.

«В материалах СМИ приводятся данные о том, что девушке не предоставлялись положенные законом жизненно необходимые лекарства, в результате чего она попала в тяжелом состоянии в больницу. По данному факту начата процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», – сообщила и.о. старшего помощника руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова.

В Минздраве утверждают, что пациентка, страдающая муковисцидозом, получала необходимые препараты.

«Полина Кутимская с 2011 г. находится на диспансерном наблюдении в Ленской ЦРБ. Обеспечивается льготными лекарственными препаратами для получения муколитической, антибактериальной и ферментативной терапии. Сумма выписанных и обслуженных льготных рецептов составила 8,96 млн руб. В мае 2018 г. консилиум врачей ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» рекомендовал препараты, которые не зарегистрированы в обращении на территории РФ. Для их закупки ежегодно требуется 4,5 млн руб.», – сообщила пресс-служба Минздрава Якутии.

7 августа Якутский городской суд принял решение о незамедлительном обеспечении этими препаратами Полины Кутимской.

«Минздравом Якутии решение суда в работу принято, однако необходимо получить разрешительный документ на ввоз конкретной партии препаратов, изыскать дополнительные финансовые средства и осуществить процедуру закупок», – поясняли ранее в ведомстве.

Однако 22 августа Минздрав сообщил, что региональный Минфин отказал в дополнительном финансировании для оказания адресной помощи ребенку-инвалиду.

На своей странице в Facebook мать девочки Юлия Кутимская пишет, что Минздрав должен немедленно объявить процедуру закупки.

«Разрешение на ввоз препаратов нами получено еще в июне, оно было предоставлено в Минздрав и в суд. Коммерческие предложения Минздравом тоже получены», – отмечает она.

Сейчас Полина Кутимская находится в детском отделении Национального центра медицины. Минздрав сообщает, что планирует отправить ребенка на лечение в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (Москва).