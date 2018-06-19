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Совет ЕЭК сократил срок проведения процедуры внесения изменений в регдосье на противогриппозные вакцины

19.06.2018

На заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 14 июня приняты единые подходы к процедуре внесения изменений в регистрационные документы на вакцины для профилактики гриппа. Состав вакцин меняется раз в год, что связано с изменчивостью вируса заболевания. Устанавливаются единые требования к структуре, содержанию, формату и объему регистрационного досье, процедурам внесения изменений в досье, его экспертизе, а также срокам рассмотрения заявлений на регистрацию.

Действующие требования к наработке вакцин и проведению вакцинации населения с целью предотвращения эпидемий и пандемий гриппа не позволяют применить к регистрации этих лекарств и внесению в них изменений стандартный срок процедуры в 210 дней. Поэтому введен сокращенный порядок оценки этой группы вакцин при внесении изменений в регистрационное досье, связанное с изменением штаммового состава гриппа. Срок проведения процедуры внесения изменений в регистрационное досье не должен превышать 40 календарных дней.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
противогриппозная вакцина
Евразийская комиссия
Фармвестник-ТВ
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18.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 38
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
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Июнь №20
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