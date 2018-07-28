Совет Федерации принял закон о расширении программы «Семь нозологий»

На последнем заседании весенней сессии 28 июля Совет Федерации одобрил законопроект по внесению изменений в ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», согласно которым перечень программы высокозатратных нозологий (ВЗН) пополнился пятью новыми заболеваниями.

Теперь двенадцать

Речь идет о гемолитико-уремическом синдроме, юношеском артрите с системным началом и мукополисахаридозе I, II и VI типов. Теперь неформальное название программы «Семь нозологий» не актуально. Заболеваний уже двенадцать. Согласно расчетам сенаторов, а именно Совет Федерации внес в Госдуму соответствующие поправки, для лечения пациентов с такими болезнями необходимо закупать восемь препаратов на сумму 10 млрд руб. в год.

По состоянию на 25 июня 2018 г. в федеральный регистр жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний по этим пяти нозологиям включены 2130 пациентов, из них 1583 – дети.

В сопроводительной документации говорится, что для пациентов с гемолитико-уремическим синдромом необходимо закупать экулизумаб, стоимость лечения одного пациента в год составляет 10,43 млн руб. Для пациентов с мукополисахаридозом I типа планируется поставлять ларонидазу, стоимость годового курса на пациента – 2,14 млн руб., с мукополисахаридозом II типа – элапразу стоимостью 12,25 млн руб. в год на человека, с мукополисахаридозом VI типа – наглазим стоимостью 13,98 млн руб. в год на человека.

Пациентам с юношеским артритом с системным началом будут закупаться несколько препаратов – тоцилизумаб, адалимумаб, канакинумаб, этанерцепт. Средняя стоимость курса для одного пациента составляет 2,21 млн руб. Самый дорогой препарат –канакинумаб, годовой курс обходится в 7,4 млн руб., самый недорогой – тоцилизумаб, годовые расходы на одного пациента составляют 223,65 тыс. руб.

Впрочем, сначала все эти лекарства должны быть рекомендованы комиссией Минздрава по формированию перечней лекарств для включения в список препаратов, закупаемых по программе ВЗН, а затем утверждены правительством.

Произошло чудо

Тема перевода финансирования закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями на федеральный уровень активно обсуждается последние несколько лет. В сентябре 2017 г. при обсуждении проекта федерального бюджета на 2018 г. в Госдуме министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала депутатам, что регионам будет предложен иной путь облегчения бремени лекарственного обеспечения больных орфанными заболеваниями нежели перевод закупок на федеральный уровень. «Помощь регионам в этом вопросе может быть оказана через субсидии. Планируется, что этот механизм начнет действовать с 2019 г. О переходе на централизованные закупки речь пока не идет», - сказала тогда министр.

Тем не менее в октябре 2017 г. семь депутатов, среди которых лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, а также член этой партии Федот Тумусов, внесли законопроект о расширении «Семи нозологий» на шесть болезней. Там перечислялись почти все внесенные сейчас в ВЗН нозологии (гемолитико-уремический синдром и мукополисахаридоз I, II и VI типов), за исключением юношеского артрита с системным началом, кроме того в перечень предлагалось внести пароксизмальную ночную гемоглобинурию и идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру. Согласно финансово-экономическому обоснованию, добавка в виде шести нозологий могла стоить бюджету дополнительные 12-22 млрд руб. В год. И это на фоне заявлений Минздрава о том, что из-за роста количества пациентов надо увеличивать финансирование уже существующих семи нозологий.

В середине июня 2018 г. Госдума отклонила этот законопроект. Как заявил тогда председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, некорректно выделять из порядка четырехсот орфанных заболеваний шесть или семь нозологий.

Депутат также заявил, что он поддерживает федерализацию финансирования редких заболеваний в будущем, так как в настоящее время субъектам РФ очень трудно выполнять свои полномочия по финансированию таких заболеваний: «Тема чрезвычайно «тонкая», как и все здравоохранение. И если мы выделим несколько нозологий из всех орфанных заболеваний, то могут появиться группы регионов, на которые такое финансирование не распространится. Потому что в них нет больных с указанными заболеваниями, а есть другие».

Будущее наступило довольно скоро. Совет Федерации внес в Госдуму законопроект о пополнении перечня ВЗН пятью болезнями 16 июля 2017 г. На следующий день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, то закон будет принят в весеннюю сессию. Тогда в это было трудно поверить. Однако уже 26 июля Госдума приняла закон в третьем чтении. Теперь после одобрения сенаторами осталось только дождаться, когда закон подпишет президент.