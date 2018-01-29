Советом ЕЭК приняты правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения сырья растительного происхождения

Заседание Совета ЕЭК прошло 26 января в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Обсуждался широкий спектр вопросов интеграционного взаимодействия.

В ходе заседания были приняты правила надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения. Нормы документа распространяются в том числе на лекарственное растительное сырье, выращенное по правилам органического производства, а также на заготовку дикорастущих лекарственных растений.

Применение правил позволит сформировать в государствах союза единый подход в обращении с сырьем на этапах выращивания, сбора, хранения. Документ гармонизирован с руководством по надлежащей практике культивирования и сбора исходных материалов растительного происхождения Европейского агентства по ЛС.

В документе содержится минимальный перечень требований к помещениям для обработки и хранения лекарственного растительного сырья, к оформлению документации на собранное или заготовленное сырье, которое позволяет проследить его историю культивирования (заготовки). В отдельном разделе оговариваются требования, которые должны быть прописаны в договорах при закупке сырья производителем растительных лекарственных средств.

«Правила предусматривают создание эффективной системы обеспечения качества лекарственного растительного сырья, в том числе за счет установления стандартов и правил, которые позволят гарантировать безопасность потребителей, обеспечить раздельное хранение различных растений и избежать нанесения вреда окружающей среде», – говорится в официальном сообщении ЕЭК.​