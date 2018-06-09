 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
563

СПЧ подготовил рекомендации по актуальным вопросам лекарственного обеспечения

09.06.2018

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовил рекомендации по итогам 58-го специального заседания по теме «Актуальные вопросы лекарственного обеспечения населения».

В частности, Правительству РФ рекомендовано:

- принять дополнительные меры по увеличению уровня и норматива бюджетного и внебюджетного финансирования лекарственного обеспечения льготников либо определить другие эффективные способы обеспечения реализации права граждан на полноценное лекарственное обеспечение;

- установить норматив обеспечения медизделиями и лекарствами детей и взрослых, страдающих инсулинозависимым сахарным диабетом и другими аутоиммунными заболеваниями;

- законодательно предусмотреть механизм возмещения денежных средств льготникам, приобретающим за свой счет лекарства, назначенные им по рецепту врача, помимо социальных налоговых вычетов, т.к. этот порядок неудобен для неработающих пенсионеров, составляющих основную категорию льготников;

- проработать вопрос нормативно-правового регулирования оспаривания замены дженериками препаратов, показавших свою длительную эффективность;

- дополнить существующие процедуры испытания дженериков мерами по предотвращению коррупционных рисков;

- привести постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. № 890
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» в соответствие с возросшими требованиями к качеству лекарственного обеспечения населения, в особенности льготных категорий граждан;

- рассмотреть возможность совершенствования системы ОМС на этапе диспансеризации и ранней диагностики с тем, чтобы при постановке (верификации) онкологических и других злокачественных заболеваний финансирование лечения осуществлялось из федерального бюджета;

- рассмотреть возможность совершенствования системы ОМС в части включения льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи.

Минздраву России совместно с Минпромторгом России и ФАС России рекомендовано проработать предложения по совершенствованию практики проведения переговоров с фармпроизводителями для выработки взаимовыгодных условий закупки лекарств, в том числе в части заключения долгосрочных контрактов по фиксированным сниженным ценам.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
08.06.2018 DSM Group: за I квартал для льготников закуплены лекарства на сумму 14,6 млрд рублей
06.06.2018 Башкортостан: решение проблемы льготного лекарственного обеспечения снова откладывается
25.05.2018 Эксперт: деньги на бесперебойное лекарственное обеспечение в системе есть
19.05.2018 Эксперт: в России вполне прозрачная и эффективная методика формирования цен на лекарства
17.05.2018 Бюджеты на льготное лекобеспечение снизились в 26 регионах России
Метки
лекарственное обеспечение
Фармвестник-ТВ
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
01.06 «Актуальное интервью» с Полиной Киселёвой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Увеличение размера кода маркировки может стать проблемой для производителей
Обзор госзакупок ЛП, I квартал 2018 года
Стратегия формирования здорового образа жизни названа Минздравом приоритетным проектом
Динамика и распределение количества аптек в субъектах РФ
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения