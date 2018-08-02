Средняя зарплата врача и провизора в первом полугодии составила почти 74 тыс. рублей

По данным Росстата, средняя зарплата работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в России по итогам первого полугодия 2018 года составила 73 952 руб. По сравнению с I кварталом года этот показатель вырос на 660 рублей – это менее 1%. Примечательно, что по сравнению с первым полугодием 2017 г. зарплаты врачей и провизоров выросли более чем на 30%, в январе – июне 2017 зарплата составляла 52 953 руб.

Данные о зарплатах работников с высшим медицинским и фармацевтическим образованием в первом полугодии 2018 г. представлены на портале ведомства.

В федеральных медицинских учреждениях средняя зарплата составила 86 021 руб., в медучреждениях субъектов федерации – 72 990, в муниципальных – 54 412 руб.

В топ-5 регионов с самыми высокими зарплатами врачей, помимо Москвы, замыкающей пятерку лидеров (137 504 руб.) традиционно входят Чукотский автономный округ (183 287 руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (176 156 руб.), Ненецкий автономный округ (153 205 руб.), Магаданская область (139 912 руб.).

Меньше всего получают врачи в Северо-Кавказском федеральном округе, где средняя зарплата составила чуть более 45 тыс. руб. Так, в Ингушетии зарплаты врачей и провизоров составили 40 495 руб., в Кабардино-Балкарии 41 376 руб., в Карачаево-Черкессии 43 023 руб., в Дагестане – 43 055 руб.

Замыкает пятерку анти-лидеров по зарплате врачей и провизоров представитель ЦФО – Ивановская область – 45 420 руб. При этом средняя зарплата в ЦФО составила более 91 тыс. руб.

В первом полугодии 2018 г. средняя зарплата врача в Московской области составила 88 725 руб., в Санкт-Петербурге –101 716 руб., в Ленинградской области – 77 644 руб.