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СРО АСНА о преимуществах саморегулирования аптечного рынка

20.07.2018

«Общая ситуация на фармацевтическом рынке и его активная трансформация определяет идею саморегулирования бизнеса». Об этом в беседе с «ФВ» заявила исполнительный директор СРО АСНА Виктория Преснякова. Как ранее сообщал «ФВ», статус саморегулируемой организации был закреплен в отношении Ассоциации независимых Аптек 3 июля.

Своими силами

В структуре российского аптечного рынка все еще велика доля независимых аптек, отметила эксперт. И именно сегодня малый и средний бизнес нуждаются в поддержке и защите.

«Саморегулирование - это та форма консолидированной работы, которая позволяет малому и среднему ритейлу работать согласно четким, но гибким стандартам и процедурам, которые легко адаптируются к изменяющимся обстоятельствам и позволяют быстро заполнить пробелы в законодательстве», - подчеркнула г-жа Преснякова.

По ее словам, у этой работы есть несколько векторов. Во-первых, система работы саморегулируемых организаций облегчает взаимодействие самого рынка и организации. Во-вторых, саморегулируемые организации лучше адаптированы к условиям конкретной сферы бизнеса и особенностям взаимодействия между участниками рынка. В-третьих, разрешение внутренних проблем и конфликтов при участии саморегулируемых организаций обходится дешевле и занимает меньше времени, чем судебное разбирательство. Наконец, самое главное, создание организаций саморегулирования усиливает прозрачность и структурированность бизнеса, позитивно сказывается на отношении к нему общества, ориентируясь при этом на социальную составляющую фармацевтического ритейла, указала собеседница «ФВ».

«Предусмотренные саморегулированием обязательные требования к осуществлению самоконтроля для участников саморегулируемых организаций должны стать для потребителей гарантией качества и безопасности как товара, так и обслуживания, а также защиты населения от недобросовестного предпринимательства, - добавила исполнительный директор СРО АСНА. - Государство в лице СРО должно получить помощника и гаранта в реализации социально-экономических планов и программ. И мы готовы к этой работе».

Доверяй, но проверяй

Как рассказала Виктория Преснякова, на сегодняшний день СРО АСНА находится в процессе заключения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с ключевыми регуляторами отрасли, профессиональными и общественными организациями и объединениями. «Мы уверены, что после достижения этих договоренностей ассоциация выйдет на новый уровень взаимодействия и сможет содействовать улучшению взаимодействия между государством и отраслью», - заявила она.

В саморегулируемой организации принят механизм внутреннего контроля, в котором определен порядок его осуществления за соблюдением членами ассоциации требований законодательства РФ, стандартов и правил предпринимательской деятельности ее членов, условий членства в ассоциации. Определяются органы, уполномоченные на осуществление контроля, основания и порядок осуществления проверок (плановые и внеплановые), сообщила собеседница «ФВ».

Такие проверки будут проводиться в отношении всех членов организации не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год. С графиком и результатами этих проверок можно будет ознакомиться в дальнейшем на сайте ассоциации. Все участники СРО АСНА получают свидетельство, подтверждающее участие в саморегулируемой организации. Данное свидетельство, является гарантом для участников СРО АСНА от несанкционированных проверок, а также дополнительной гарантией безопасности и качества для рынка и потребителя, подчеркнула она.

«В наших планах также содействие повышению профессионального уровня работников аптечных учреждений, разработка законодательных инициатив по повышению эффективной деятельности аптечных учреждений в интересах членов СРО АСНА, запуск социального проекта, концепцию которого мы сейчас активно разрабатываем, - отметила г-жа Преснякова. - И, конечно, мы активно участвуем в жизни отрасли, принимаем участие в научно — практических мероприятиях: конгрессах, конференциях, симпозиумах».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть "АСНА"
Фармвестник-ТВ
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16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
10.07 «7 дней за 7 минут» с Сергеем Шуляком
03.07 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №22
Старт обязательной маркировки лекарств снова предлагается перенести
Кто подхватит маркетинговые договоры производителей с аптеками
Глава Минздрава рассказала о приоритетах лекарственного обеспечения
ЕЭК советует внимательно читать документы, регулирующие рынок клинических исследований в ЕАЭС
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