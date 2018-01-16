Что означает новая мера господдержки российских производителей стентов и катетеров

Еще один нормативный документ, создающий преференции при государственных закупках отечественным производителям узкой группы медицинских изделий, вышел в свет в начале декабря 2017 г. Под неутихающие дискуссии о пользе и вреде механизма «третий лишний» вступил в действие «второй лишний», сузив госпитальный сектор рынка для зарубежных производителей еще больше. Что это может означать для участников рынка и для пользователей продукции, читайте в данном материале.