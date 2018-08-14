 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
262

Ставропольские аптеки направили «целевиков» в Пятигорский медико-фармацевтический институт

14.08.2018

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте Волгоградского госмедуниверситета окончена приемная кампания. Для прохождения обучения по профилю «фармация» на первый курс зачислено 346 человек. 250 их них будут получать профессию за счет федерального бюджета.

Конкурс на бюджетное место (без учета целевиков и льготников) в этом году достиг 3,7 человека, тогда как в прошлом году он составлял 3 человека на место.

Среди поступивших пятеро – так называемые «целевики», причем двое получили целевое направление на учебу непосредственно от аптечных организаций - ГУП Ставропольского края «Аптека №43» и «Социальная аптека». По окончании вуза им предстоит отработать в госпредприятиях установленный договором срок.

«Увеличение спроса на фармацевтическую специальность можно объяснить несколькими причинами, – полагает директор ПМФИ Всеволод Аджиенко. – В их числе развитие аптечных сетей и отечественной фармпромышленности. Большую роль играет и авторитет вуза, которому в этом году исполнилось 75 лет».

Добавим, что в Волгоградском государственном медицинском университете в этом году абитуриенты, поступающие на специальность «фармация», боролись за право обучаться на одном из 647 бюджетных мест.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
19.06.2018 Пятигорский МФИ лидирует среди вузов по числу бюджетных мест по специальности «Фармация»
14.06.2018 К направлением олимпиады «Я – профессионал» добавилась «Фармация»
02.03.2018 Сеченовский университет готовит рабочие места для молодых ученых в области биомедицинских продуктов
15.01.2018 В Пятигорске планируют создать био­фармацевтический технопарк
28.12.2017 Правительство намерено усовершенствовать механизмы целевого обучения
Метки
образование
Пятигорский медико-фармацевтический институт
Фармвестник-ТВ
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №24
Минпромторг планирует увеличить стоимость инспекций зарубежных площадок
Фармацевтическая трагедия
Дожить до пенсии
Бомба для работодателя
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения