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«Стентекс» производит медизделия мирового класса в рамках импортозамещения

25.01.2018

Делегация Калужской области, которая является одним из лидеров в импортозамещении промышленных производств, посетила научно-производственный комплекс компании «Стентекс» в Сколково и оценила масштаб локализованного высокотехнологичного производства и систем контроля качества медицинских изделий – коронарных стентов и катетеров для лечения пациентов с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. На предприятии осуществляется производство двух видов коронарных стентов, а также полным ходом продолжается локализация катетеров.

Представители Минздрава Калужской области и врачи Калужской областной клинической больницы посетили чистые производственные помещения, площадью порядка 2000 кв м, где ознакомились с производством стентов мирового класса. Лабораторный комплекс предприятия, оснащенный передовым оборудованием, позволяет контролировать качество производимой продукции на всех этапах и быть уверенным, что локализованные медицинские изделия, действительно соответствуют высоким международным стандартам, что гарантирует безопасность и эффективность выпускаемой продукции для лечения пациентов.

Для региональных медучреждений появление отечественной продукции такого высокого класса – возможность уйти от закупок импортного оборудования и расходников. Как сообщила ФВ замминистра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова, до сих пор область закупала стенты и катетеры самых разных производителей в рамках торгов: от европейских до китайских, в зависимости от условий. «Выход на рынок такого отечественного производителя, это возможность провести импортзамещение, и получить гарантированное качество по доступным ценам. Наши специалисты рентгенохирургических направлений отметили высокое качество изделий «Стентекса». Мы надеемся, что в будущем компания сможет покрывать потребности регионов, поскольку идет рост мощностей. Проблем со спросом на продукцию точно не предвидится», - отметила г-жа Огородникова.

Еще один участник делегации - главврач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков - подтвердил крайне высокое качество производимых в Сколково медизделий, как и стандарты производства и систем контроля качества. «Уверен, что «Стентекс» будет двигаться вперед, наращивая мощности и увеличивая объем выпускаемой продукции каждый год», - сказал руководитель клиники.

Автор: «Фармацевтический вестник»

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Метки
Стентекс
Фармвестник-ТВ
23.01 «7 дней за 7 минут» с Анной Ермолаевой
19.01 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 28
17.01 «У редакционного камина» с Сергеем Ваниным
09.01 Показатели за 2017 год: «Фармацевтический вестник», «Фармвестник-ТВ», «Медицинский вестник»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №2
Уголовное преследование бизнесмена прекращено
Вместе мы Лучше, Сильнее, Быстрее!
Current issue #2, 2018
Российскому здравоохранению требуется перезагрузка
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