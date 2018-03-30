Стоимость лечения одного пациента с ВИЧ снизилась почти в два раза

Благодаря централизованным закупкам Минздраву удалось уменьшить стоимость лечения одного пациента с ВИЧ со 160 тыс. руб. до 84 тыс. руб. Об этом говорится в материалах, подготовленных к итоговой коллегии ведомства.

Экономия позволила увеличить охват лечением с 39,5 до 46%.

В 2017 г. заключено 76 контрактов на поставку антивирусных препаратов в количестве 44 МНН, 19 видов диагностических средств. На эти цели потрачено 21,64 млрд руб.

Для закупки препаратов по программе «Семь нозологий» заключено 115 госконтрактов на сумму 45,61 млрд руб.

В рамках централизованных закупок лекарств от туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью заключено 27 контрактов на сумму 2,94 млрд руб.

Для Национального календаря прививок Минздрав в 2017 г. закупил 22 МНН иммунобиологических препаратов на сумму 13 млрд руб.