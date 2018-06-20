Структура РОСНАНО регистрирует в России гель от артроза компании Pro Bono Bio

Компания Pro Bono Bio дошла до финальной стадии регистрации в России своей разработки – геля «Флексисэк», который применяется для уменьшения боли, связанной с артрозом.

УК «РОСНАНО» владеет долей в компании и в настоящее время осуществляет трансфер технологии производства геля в Россию. В частности, завершается процесс передачи российской «дочке» Pro Bono Bio прав на интеллектуальную собственность, достаточных для разработки, производства, дистрибуции и продажи препарата и других продуктов на основе данной технологии на территории РФ и стран СНГ.

Фармкомпания привлекает локального партнера для продвижения продукта на российском рынке, комментируют в РОСНАНО. Производство продукта в России также предусматривается на мощностях партнера в полном соответствии с международными стандартами качества GMP.