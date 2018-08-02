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Суд отклонил иск производителя гомеопатических препаратов к РАН

02.08.2018

Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «АлексАнн», подмосковного производителя ветеринарных препаратов на основе гомеопатии, к Российской академии наук (РАН) о защите деловой репутации. Истец требовал признать несоответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию сведения в статье «Меморандум №2 (Гомеопатия)», опубликованной в феврале 2017 года на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН и в бюллетене «В защиту науки». Компания просила также удалить данные сведения, обязать РАН опубликовать опровержение и взыскать с ответчика 30 млн руб. компенсации репутационного вреда, пишет РИА «Новости».

Представитель «АлексАнн» заявил в суде, что сам факт государственной регистрации гомеопатических препаратов свидетельствует о том, что имеются научные основания для применения данного препарата, поскольку закон обязывает при регистрации подтверждать эффективность. Истец также заявил о снижении продаж после публикации меморандума и представил отзывы контрагентов о том, что это может быть связано со спорной публикацией.

Представитель РАН иск не признал. По его словам, меморандум не является официальной позицией академии, а представляет собой мнение группы ученых, высказанное в рамках дискуссии о гомеопатии. Как отметил ответчик, изложенные в статье рекомендации нельзя рассматривать как порочащие сведения. Он также отметил, что истец не представил доказательств в подтверждение эффективности гомеопатических препаратов (ни результатов клинических испытаний, ни диссертаций) и не доказал факт ущерба, его размер и причинно-следственную связь между ущербом и меморандумом.

Напомним, Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН в начале февраля 2017 г. заявила, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Такой вывод сделан на основании тщательного анализа публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщений и систематических обзоров. Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов ее предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют. «Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – указано в меморандуме «О лженаучности гомеопатии».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
Фармвестник-ТВ
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24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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