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Суд по интеллектуальным правам вынес решение о том, кто вправе называться социальной аптекой

31.01.2018
Фото: автор

Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Социальная аптека Ставрополь» в удовлетворении иска к ФАС РФ. Компания просила признать недействительным решение службы и отменить предписание о смене вывесок на аптеках в Ставрополе.

Напомним, дело о недобросовестной конкуренции было возбуждено Ставропольским УФАС на основании жалобы ГУП СК «Социальная аптека», которое настаивало, что обладает исключительным правом на использование наименования «социальная аптека» с 2003 г., в то время как ООО «Социальная аптека Ставрополь» (Ростов-на-Дону) получило свою лицензию на фармдеятельность - лишь в 2012-м. Государственное предприятие просило клона перестать пользоваться чужим именем и сменить свои вывески на аптеках, расположенных в городе Ставрополе. Территориальный орган счел требование обоснованным и выдал соответствующие предписания и ООО «Социальная аптека Ставрополь», и аффилированному ООО «Социальная аптека».

Ростовчане сначала обжаловали решение УФАС СК в центральном аппарате ФАС, но получили отказ, а затем обратились в Суд по интеллектуальным правам. 30 января последний вынес решение в пользу антимонопольной службы. Аналогичный иск ООО «Социальная аптека» в СИП пока не рассмотрен – следующее заседание запланировано на 7 февраля.

Тем временем, Ставропольское УФАС 30 января наложило административные штрафы по 12 тыс. руб. на руководителей обоих ООО за нарушение антимонопольного законодательства.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Ставропольский край
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Январь №3
У аптечной сети «36,6» может вновь измениться состав акционеров
Current issue #3, 2018
Итальянская фармкомпания поделилась секретами и планами
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