Суд по интеллектуальным правам вынес решение о том, кто вправе называться социальной аптекой

Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Социальная аптека Ставрополь» в удовлетворении иска к ФАС РФ. Компания просила признать недействительным решение службы и отменить предписание о смене вывесок на аптеках в Ставрополе.

Напомним, дело о недобросовестной конкуренции было возбуждено Ставропольским УФАС на основании жалобы ГУП СК «Социальная аптека», которое настаивало, что обладает исключительным правом на использование наименования «социальная аптека» с 2003 г., в то время как ООО «Социальная аптека Ставрополь» (Ростов-на-Дону) получило свою лицензию на фармдеятельность - лишь в 2012-м. Государственное предприятие просило клона перестать пользоваться чужим именем и сменить свои вывески на аптеках, расположенных в городе Ставрополе. Территориальный орган счел требование обоснованным и выдал соответствующие предписания и ООО «Социальная аптека Ставрополь», и аффилированному ООО «Социальная аптека».

Ростовчане сначала обжаловали решение УФАС СК в центральном аппарате ФАС, но получили отказ, а затем обратились в Суд по интеллектуальным правам. 30 января последний вынес решение в пользу антимонопольной службы. Аналогичный иск ООО «Социальная аптека» в СИП пока не рассмотрен – следующее заседание запланировано на 7 февраля.

Тем временем, Ставропольское УФАС 30 января наложило административные штрафы по 12 тыс. руб. на руководителей обоих ООО за нарушение антимонопольного законодательства.