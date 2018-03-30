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Суд подтвердил наличие антиконкурентного соглашения между Минздравом Удмуртии и двумя ГУП

30.03.2018

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными и обоснованными претензии УФАС Удмуртской Республики к региональному Минздраву по поводу заключения им антиконкурентного соглашения на рынке поставок лекарственных средств и медицинских изделий для ЛПУ.

Весной 2017 г. в отношении республиканского Минздрава, ГУП УР «Аптеки

Удмуртии», ГУП УР «Фармация» региональное УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции. Предметом рассмотрения стал приказ Минздрава Удмуртской Республики № 1 от 2015 г., которым утверждена Стратегия развития государственной аптечной сети Удмуртской Республики. В документе содержатся положения о централизации закупок с целью снижения цен на лекарственные препараты, повышения конкурентоспособности государственных аптечных организаций, получения дополнительных финансовых средств.

Видимо, у министерства с самого начала были сомнения в законности таких действий, поэтому им были направлены письма в правоохранительные органы с просьбой дать им экспертную оценку. В послании сообщалось, что Минздрав УР планирует привлечь ГУП без проведения торгов при цене контракта до 100 тыс. руб. для выполнения отдельных функций по определению поставщика при закупках лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, расходных материалов для лаборатории и т.п. для подведомственных ему медицинских организаций. МВД России по УР ответило, что в такой практике усматриваются признаки нарушения ст. 17 Закона «О защите конкуренции».

Несмотря на это, между Минздравом УР (заказчик) и ГУП УР «Фармация» без проведения торгов был заключен госконтракт стоимостью 99 тыс. руб., предметом которого были 1000 процедур определения поставщика. В итоге ГУП УР «Фармация» провела 1196 электронных аукционов, в 281 из которых приняло участие ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и в 185 из них было признано победителем. Любопытно, что директором обоих государственных фармпредприятий является одно и то же физическое лицо. Да и коллектив этих организаций практически идентичен.

Удмуртское УФАС обратило внимание на это обстоятельство, а также на тот факт, что контракт был подписан на изначально убыточных для ГУП УР «Фармация» условиях – 99 руб. за 1 процедуру. По мнению антимонопольного органа, такая «странность» объясняется тем, что благодаря договору ГУП УР «Аптеки Удмуртии» получило доступ к информации о планируемых торгах, условиях их проведения, объемах закупки еще до объявления торгов, что является признаками антиконкурентного соглашения.

В августе 2017 г. УФАС по УР признало Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, ГУП УР «Аптеки Удмуртии» и ГУП УР «Фармация» нарушившими п.1 ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции. Но ведомство обжаловало этот нормативный акт в суде. Сначала Арбитражный суд республики отказался удовлетворить исковые требования Минздрава и оставил решение УФАС в силе. На днях правильность выводов, сделанных и антимонопольным органом, и судом первой инстанции, подтвердил 17-й арбитражный апелляционный суд. Впрочем, скорее всего, истец воспользуется своим правом на кассационную жалобу.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
УФАС
Республика Удмуртия
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22.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 33
22.03 «ФармNEWS»: РАФМ «Креатив в рекламе лекарственных средств»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
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Current issue #10, 2018
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