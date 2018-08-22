Суд согласился с ФНС, уличившей АО «Пермфармация» в искусственном занижении доходов

АО «Пермфармация» не смогло добиться полной отмены решения ФНС о доначислении налогов, пени и назначении штрафов – всего на сумму, превышающую 23 млн руб.

Фармацевтическое предприятие обжаловало решение, вынесенное налоговой службой в мае 2017 года. По результатам проверки деятельности компании в 2012-2014 годах районная инспекция ФНС Перми привлекла АО к ответственности за совершение налогового преступления и доначислила более 2 млн руб. НДС, плюс пеню 893 тыс. руб., а также более 17,6 млн руб. налога на прибыль с пеней 2,6 млн руб. и штрафом в 614 тыс. руб. «Пермфармация» обратилась в краевое Управление ФНС и добилась снижения размера штрафа с 614 тыс. до 250 руб. После чего подала заявление в суд с требованием признать решение «налоговиков» незаконным полностью и отменить его.

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования, апелляционная инстанция оставила решение без изменений. А вот кассационная – не поддержала выводы судов относительно необоснованности доначисления налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа по взаимоотношениям с ООО «Вектор-Мед». В этой части дело было направлено на новое рассмотрение.

В ходе нового разбирательства было установлено, что в спорный период между АО и Минздравом Пермского края были заключены госконтракты на обеспечение льготных категорий граждан лекарствами, медизделиями и спецпродуктами, которые предусматривали электронный документооборот. Техническое сопровождение информационной программы «Льготная аптека» должен был осуществлять «Инфотэк», с которым «Пермфармация» заключила договор. Однако параллельно фарморганизация подписала аналогичное соглашение с неким ООО «Вектор-Мед». Были в этой цепочке и субподрядчики.

По мнению налогового органа, всю работу по автоматизации и техническому обслуживанию фактически выполняли фирмы «Инфотек», «Инфарм» и «Кверти», а договоры с «Вектор-Мед» заключались лишь для увеличения расходов по госконтрактам и уменьшения налогооблагаемой базы.

Среди доказательств, представленных налоговым органом, является тот факт, что замначальника дивизиона оптовых продаж «Пермфармация» одновременно являлся директором ООО «Вектор-Мед». В штате компании не было технически компетентных сотрудников, а в офисе было всего пару компьютеров. Сумма доходов «Вектор-Мед» в 2012 году составила 45,6 млн руб., из них 45 млн (99%) поступило от «Пермфармации» за оказанные услуги по сопровождению программного продукта.

20 августа Арбитражный суд Пермского края отказался удовлетворить иск фармпредприятия. Доначисление налога на прибыль, соответствующих сумм пени и штрафа суд признано обоснованным. Решение не вступило в законную силу.

АО «Пермфармация» зарегистрировано в 2005 г. Является правопреемником ГОУП «Пермфармация». Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтической продукцией. Также под этим брендом развивается аптечная сеть, состоящая из более 200 торговых точек. Сервис Rusprofile.ru располагает сведениями об участии АО в 7041 госконтракте на сумму свыше 9 млрд руб. в качестве поставщика. Заказчик номер один – Минздрав Пермского края. В 2016 году выручка АО составила 1,4 млрд руб.