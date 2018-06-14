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PharmaDATA: «Супрастин», «Эриус» и «Зиртек» стали лидерами закупок коммерческих аптек среди антигистаминных препаратов в мае 2018 года

14.06.2018

По данным аналитического портала PharmaDATA, «Супрастин», «Эриус» и «Зиртек» стали лидерами закупок среди антигистаминных препаратов за май 2018 года в денежном выражении. Рейтинг подготовлен на основе данных о товародвижении более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.

Сумма закупок препарата «Супрастин» (таб. 25 мг N20) составила 23 165 500 млн руб., «Эриус» (таб. п.п.о. 5 мл N10) –16 730 380 млн руб., «Зиртек» (капли внутр. 10 мг/мл 10 мл N1) –14 239 688 млн руб. (таблица 1).

В рейтинге по объему закупок в натуральном выражении (таблица 2) лидирует «Супрастин» (таб. 25 мг N20) – 217 233 уп., второе и третье место заняли «Цетрин» (таб. п.п.о. 10 мг N20) и «Лоратадин» (таб. 10 мг N10) с реализацией 81 024 уп. и 68 685 уп. соответственно.

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Источник публикации: ЦВ «Протек» и портал PharmaDATA

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
13.06 «ФармNEWS»: Комплаенс в фармотрасли в свете новых трендов
09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
Инженера вызывали?
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