PharmaDATA: «Супрастин», «Эриус» и «Зиртек» стали лидерами закупок коммерческих аптек среди антигистаминных препаратов в мае 2018 года

По данным аналитического портала PharmaDATA, «Супрастин», «Эриус» и «Зиртек» стали лидерами закупок среди антигистаминных препаратов за май 2018 года в денежном выражении. Рейтинг подготовлен на основе данных о товародвижении более 16 000 аптечных учреждений неструктурированной фармрозницы без учета государственных закупок.

Сумма закупок препарата «Супрастин» (таб. 25 мг N20) составила 23 165 500 млн руб., «Эриус» (таб. п.п.о. 5 мл N10) –16 730 380 млн руб., «Зиртек» (капли внутр. 10 мг/мл 10 мл N1) –14 239 688 млн руб. (таблица 1).

В рейтинге по объему закупок в натуральном выражении (таблица 2) лидирует «Супрастин» (таб. 25 мг N20) – 217 233 уп., второе и третье место заняли «Цетрин» (таб. п.п.о. 10 мг N20) и «Лоратадин» (таб. 10 мг N10) с реализацией 81 024 уп. и 68 685 уп. соответственно.

Источник публикации: ЦВ «Протек» и портал PharmaDATA