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Существует большой вопрос с подключением ЛПУ к системе маркировки

13.06.2018
Фото: Игорь Чунусов

Решение о выборе оборудования для маркировки препаратов еще не приняли 65% фармпроизводителей. Такие данные привел руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Антон Харитонов (на фото), выступая на третьей конференции серии «PROекции будущего»: «Маркировка лекарств: эффективное участие по всей цепочке», которая прошла в Калининграде 7-8 июня.

Однако он уверенно заявил, что это вполне решаемая задача, и если начать заниматься ею прямо сейчас, времени вполне хватит. Более заботит эксперта готовность ЛПУ к проекту по маркировке.

«Большая головная боль связана не с производителями, а с лечебными учреждениями. Фиксирование выбытия товара из ЛПУ вызывает большие вопросы. Сейчас все делается на бумаге, в частности только на бумаге существует полная компьютеризация лечебных учреждений. А выбытие должно идти с проверкой кода и занесением данных как в медицинскую информационную систему, в складскую систему, так и с отдачей данных в систему маркировки. Как здесь быть с удаленными государственными бюджетными и муниципальными учреждениями – пока проблема. ЦРПТ обещал оснастить регистраторами выбытия, но без подключения хотя бы к одному компьютеру в поликлинике или больнице – это не работает. Большой вопрос – как мы будем успевать к 2020 году, поскольку обещано, что ЦРПТ сделает, причем бесплатно», – сказал Антон Харитонов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
Фармвестник-ТВ
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09.06 ФармNEWS»: В России появилась первая четырехвалентная вакцина от гриппа
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Ефимовым
06.06 «7 дней за 7 минут» с Татьяной Литвиновой
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Июнь №20
«Натива» получила принудительную лицензию для производства леналидомида
Трудности перехода
Есть потребность — будут штаты
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