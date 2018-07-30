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Свыше 90% аптечных работников отрицательно относятся к пенсионной реформе

30.07.2018

Подавляющее большинство работников аптек против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по просьбе «Фармперсонала» компанией Тop of Mind MR&C. Около 92% участников опроса, среди которых провизоры, фармацевты и заведующие аптеками, «резко отрицательно» или «скорее отрицательно» относятся к планам государства поднять возрастной порог выхода на пенсию.

Большинство опрошенных фармспециалистов (80%) не видят никаких преимуществ для себя, своих близких и страны в целом в увеличении пенсионного возраста. Только 8% полагают, что этот шаг поможет повысить размер пенсий и уровень жизни пенсионеров, 6% надеются, что тем самым удастся сэкономить деньги для страны.

Как показали результаты опроса, свыше 40% сотрудников аптек планируют продолжить работать и после достижения пенсионного возраста. Лишь 16% намерены в положенный срок уйти на заслуженный отдых, 42% респондентов пока не определились в своих планах.

Среди фармспециалистов, которые по достижении пенсионного возраста хотели бы уйти с работы, есть немало тех (46%), кто все же готов продолжить трудиться, но только если им предоставят более легкие условия труда, например, сокращенную рабочую неделю. При этом 54% ни при каких условиях не намерены оставаться на работе. Большинство (60%) объясняют такое решение тем, что по выходу на пенсию твердо намерены посвятить себя общению с семьей/детьми/внуками. Половина опрошенных ссылаются на профессиональную усталость и хотели бы отдохнуть, 20% жалуются на здоровье. Около трети фармспециалистов заявляют, что есть более интересные вещи, чем работа.

Подробности – в ближайшем номере «ФВ».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармперсонал
Фармвестник-ТВ
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19.07 «ФармNEWS»: РАФМ: «BI-системы: вечный долгострой или все-таки уже можно заселяться?»
17.07 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
16.07 «ФармNEWS»: II Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июль №23
Минпромторг предлагает сокращать число аптек
Специалисты выступают за повышение доступности ботулинотерапии
От компенсации до уголовной ответственности — способы стимулирования вакцинации в мире
Смещение акцента на инновации требует притока новых специалистов
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