Synergy Research Group укрепляет ряды

В декабре 2017 г. на должность директора по стратегии Synergy Research Group («Синергия») был назначен Стивен Буквич, а Александр Иванов стал руководителем отдела регистрации лекарственных средств.

Г-н Буквич будет отвечать за воплощение стратегических решений и качественные изменения в организации. Он обладает богатым опытом в области фармации и CRO, работал в таких компаниях, как Pfizer, MSD, GlaxoSmithKline и Covance в Великобритании, Германии, США, России, Китае и Сингапуре. Он является основателем и генеральным директором Паназиатской ассоциации клинических исследований (PACRA), некоммерческой организации, базирующейся в Сингапуре, которая специализируется на предоставлении информации о клинических исследованиях на азиатском рынке. Стивен окончил университет Ковентри в 1982 году по специальности «Прикладная биология».

Руководителем нового направления деятельности «Синергии» – регистрации лекарственных средств в РФ и странах ЕАЭС – стал Александр Иванов. Он также имеет большой опыт в фармотрасли, работал в таких компаниях, как Woerwag Pharma LLC, Sanofi – Aventis group, Zentiva Pharma LLC и MSD. Александр окончил педиатрический факультет 2-го Московского государственного медицинского института им. Пирогова в 1990 году.