Таинственные доброжелатели помогли аптеке исполнить распоряжение городских властей

Довольно курьезное дело рассмотрел на днях Арбитражный суд Ростовской области. ООО «ИРФС – Дешевая аптека» в своем исковом заявлении требовало вернуть ему рекламные вывески, которые были незаконно демонтированы якобы Управлением наружной рекламы города Ростова-на-Дону. Управление же представило документы, согласно которым подрядная организация, уполномоченная убрать конструкции, сообщила о невозможности выполнить работу ввиду отсутствия спорных объектов по указанному адресу.

Уведомление о необходимости до 1 января 2018 года привести свои информационные конструкции в соответствие с дизайн-проектом Департамента архитектуры и градостроительства по одному из адресов расположения «Дешевой аптеки» Управление наружной рекламы выдало фарморганизации в июне 2017 года. Однако оно исполнено не было. В апреле 2018 года ведомство заключило контракт с подрядной организацией о демонтаже спорных конструкций. Однако когда работники фирмы прибыли к месту, указанному в заявке, обозначенных объектов там не оказалось.

Тем временем, ООО «ИРФС – Дешевая аптека» обратилось в суд с требованием признать демонтаж, осуществленный управлением, незаконным и вернуть конструкции их владельцу. В ходе разбирательства Арбитражный суд Ростовской области пришел к выводу, что вывески были не информационные, а рекламные, разрешения на их размещение у аптечного предприятия не было, стало быть, действия управления были совершенно обоснованы. А поскольку установить, кто именно убрал конструкции, не удалось, то суду ничего не оставалось, как отказать в удовлетворении и второй части иска.

Добавим, что это не первый случай, когда «ИРФС-Дешевая аптека» спорит с властями по поводу законности способов привлечения внимания клиентов к своему фармпредприятию.