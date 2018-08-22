Новая версия портала www.pharmvestnik.ru уже доступна! попробовать
Вы сможете вернуться на старую версию сайта
 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
275

Takeda и «Юнифарма» запускают проект по онлайн-мониторингу розничных продаж

22.08.2018

Компания Takeda , как стало известно «ФВ», получит доступ к онлайн-мониторингу розничных продаж в аптеках «Юнифарма». Сотрудничество реализуется на базе платформы Wellmark, проект будет запущен с сентября нынешнего года.

«Онлайн-мониторинг продаж в аптеках позволит нам выстроить конструктивный диалог с сетью, основанный на конкретных цифрах и реальных трендах, – отметил директор по коммерции и логистике компании «Такеда Россия» Андрей Обручников. – Мы сможем оценить эффективность каждого используемого инструмента продаж, степень влияния трейда маркетинговых активностей, время совершения и комплектность покупок, величину среднего чека и другие важные для маркетинга параметры поведения потребителей».

«Давая согласие на предоставления данных по продажам для производителей, мы получаем больше эффективности по всем направлениям сотрудничества с производителями: справедливые планы по приросту, больше инвестиций на трейд-маркетинг и рекламу в аптеках, лучшее взаимодействие и реакцию на изменения со стороны полевых сил», – заявил директор по маркетингу аптек «Юнифарма» и «Росаптека» Константин Тиунов.

Wellmark Group планирует до конца 2018 года подключить к системе онлайн-мониторинга продаж на базе своей платформы более 10 крупнейших производителей.

Как сообщили «ФВ» в компании, в рамках созданной юридической базы и на основе фискальной отчетности продаж, производителям будет предоставляться возможность полностью автоматизировать финансовые оплаты в рамках маркетинговых договоров с аптеками. Речь в частности идет о таких параметрах, как проверка юридического лица, автоматизация форм отчетности и расчеты маркетинговых выплат, электронный документооборот и реестры финансовых банковских документов.

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
17.08.2018 Не все представители фармы верят в проекты с блокчейн-технологией в клиниках
17.08.2018 Фармкомпании пока не прощаются с медицинскими представителями
16.08.2018 В США отзывают препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
16.08.2018 Современная и устаревшая практика валидации производственных процессов
16.08.2018 Рейтинг аптечных сетей России по итогам 1-го полугодия 2018 года
Метки
мониторинг
аптеки
продажи
Фармвестник-ТВ
20.08 Видео-квест «Код первостольника. Антидот»
07.08 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
31.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кузиным
24.07 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №25
Дистрибьюторы не понимают, как, не нарушая закон, реализовывать на практике ряд условий типового контракта
Глава «Акрихина» о реструктуризации компании и тенденциях фармрынка
Ревматические заболевания требуют более широкого применения биотехнологических препаратов
Эксперты не верят в возможность взаимозаменяемости всех медизделий
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Август 2018
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения